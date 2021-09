W I poł. 2021 wydano 43 tys. zezwoleń Azjatom na pracę w Polsce

W pierwszej połowie 2021 roku wydano 43 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W analogicznym okresie rok wcześniej było ich 11 tys. mniej.

Eksperci Personnel Service wskazują, że po zawirowaniach związanych z pandemią popularność Polski jako kierunku do emigracji zarobkowej z Azji wzrasta i ma szansę wrócić do wyników notowanych przed Covid-19.

W pierwszym półroczu br. zezwolenie na pracę w Polsce otrzymało 43 tys. osób z 38 krajów azjatyckich.

To o 11 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2020 roku taką zgodę otrzymało ponad 64 tys. osób z 40 krajów, a dwa lata wcześniej – 69 tys. imigrantów. Obecny wynik to ponad 1/5 ze wszystkich 232 tys. pozwoleń udzielonych w tym roku. Dla porównania, zdecydowaną większość, bo 159 tys. pozwoleń wydano Ukraińcom.

- W danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pierwsze półrocze tego roku widać odbicie związane z liczbą wydanych pozwoleń dla obywateli krajów azjatyckich. Choć w pandemicznym roku 2020 liczba pozwoleń na pracę dla Azjatów zmalała, w tym roku nadrabiamy straty. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy do Polski przybyło 43 tys. osób, rok temu w tym samym czasie wydano 32 tys. pozwoleń. Jeśli więc tendencja wzrostowa się utrzyma, a nasz kraj udźwignie czwartą falę koronawirusa, mamy duże szanse na polepszenie wyników z zeszłego roku, a może nawet pobicie tych sprzed dwóch lat. To wydaje się tym bardziej możliwe, że na rynku pracy mamy do czynienia z dużym deficytem kadrowym – prognozuje Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service S.A.

Najwięcej pozwoleń w analizowanym okresie wydano w marcu br. (8,5 tys.), w kolejnych miesiącach ich liczba stopniowo malała od prawie 8 tys. w kwietniu do 7 tys. w czerwcu.

Więcej Hindusów, a mniej Gruzinów chętnych do pracy w Polsce

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, najwięcej zezwoleń w pierwszym półroczu br. przyznano mieszkańcom Indii – 5,6 tys. (4,1 tys. w IH2020) Na drugim miejscu znaleźli się Nepalczycy, których przybyło do Polski ponad 4,6 tys. (2,4 tys. w IH2020) , a tuż za nimi pod względem liczby zezwoleń uplasowali się imigranci z Uzbekistanu (4,5 tys.). Poza podium znaleźli się Filipińczycy (prawie 4,2 tys. pozwoleń). Tyle samo zgód na pracę otrzymali Gruzini, którzy byli liderami zestawienia w 2020 roku, kiedy otrzymali w ciągu dwunastu miesięcy 8,2 tys. pozwoleń na pracę (z czego 4,3 tys. w pierwszym półroczu).

- Liczba Gruzinów, którzy dotąd byli najliczniejszą reprezentacją cudzoziemców z Azji w Polsce, nie dorównała wynikom z pandemicznego roku 2020. Wówczas awansowali na pierwsze miejsce, jednak wydarzenia ostatniego roku sprawiły, że obecnie przyjeżdża ich do naszego kraju mniej. W porównaniu z 2020 rokiem spadło też zainteresowanie emigracją do Polski wśród mieszkańców Malediwów, Mjanmy (Birmy), Palestyny i Zjednoczonych Emiaratów Arabskich. Tych krajów zabrakło na liście państw, których obywatele starali się o pozwolenia o pracę w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że pozostajemy atrakcyjnym kierunkiem emigracji ze względu na konkurencyjne wynagrodzenia i stabilizującą się sytuację na rynku pracy po Covid-19. Pokazuje to choćby wzrost o 2,2 tys. liczby pozwoleń dla Nepalczyków czy o 1,5 tys. dla Hindusów w skali roku – wymienia Krzysztof Inglot.