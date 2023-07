W II kw. br. zawarciem ugody w sprawie kredytów CHF zakończyło się 4.081 postępowań, podczas gdy w I kw. było to 7.194 postępowań - podało PAP Biznes biuro prasowe KNF, przy której działa Sąd Polubowny. Liczba zainicjowanych postępowań mediacyjnych spadła w tym okresie do 5,2 tys. z 10,8 tys.

Brakiem ugody zakończyło się w II kwartale 1.605 postępowań, a w I kwartale było 1.565 takich postępowań.

KNF zwrócił uwagę, że dane dotyczące liczby postępowań zakończonych zawarciem ugody lub jej brakiem, dotyczą nie tylko postępowań zainicjowanych w tych kwartałach, ale również w okresach wcześniejszych.

Mediacje dotyczące zawarcia ugód frankowych odbywają się przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Według wcześniejszych informacji w całym 2022 r. w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF zainicjowanych zostało 18.511 postępowań dotyczących tego rodzaju sporów.

W 2022 r. zakończonych zostało łącznie 22.239 mediacji dotyczących tego typu kredytów, z czego w 14.980 postępowaniach doszło do zawarcia ugody, a 7.259 postępowań zakończyło się bez zawarcia ugody.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Część banków przedstawiła klientom możliwość zawierania ugód w oparciu o warunki zaproponowane przez KNF.