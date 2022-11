W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował listopadowy "Raport o inflacji". Według centralnej ścieżki projekcji PKB wzrost w 2022 r. wyniesie 4,6 proc., w roku 2023 będzie to 0,7 proc., a w 2024 roku PKB wzrośnie o 2 proc. Z kolei w roku 2025 PKB ma się zwiększyć o 3,1 proc.

Według projekcji spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie płytsze niż my zakładamy, ale bardziej rozciągnięte w czasie" - napisali w poniedziałkowym komentarzu analitycy PKO BP. Wskazali, że nowa projekcja, przyniosła tylko lekki wzrost oczekiwanej ścieżki inflacji wobec ścieżki z lipca br. W ich ocenie, jest to m.in. efekt niedoszacowania punktu startowego a także wyższej niż szacowano w lipcu inflacji bazowej. "Inflacja bazowa jest w scenariuszu NBP bardziej uporczywa niż my to szacujemy, co przy zakładanej rosnącej stopie bezrobocia oraz ujemnej luce popytowej sugeruje, że jest to łączny efekt silniej inercji, wyższego wzrostu płac oraz cen importu. To ostatnie, w połączeniu ze stwierdzeniami o wygasaniu efektów cenowych w handlu zagranicznym sugeruje, że przynajmniej w krótkim okresie założony w projekcji potencjał złotego do aprecjacji jest ograniczony

- napisano.