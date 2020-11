W III kwartale Krynicki Recykling wypracował 23,5 mln zł przychodów

W III kwartale 2020 r. Krynicki Recykling wypracował 23,5 mln zł przychodów. Mimo około 7-proc. spadku sprzedaży rok do roku Grupa zauważalnie poprawiła jej rentowność, osiągając 4,9 mln zł marży, podczas gdy prze rokiem było ok. 3,5 mln zł. Wyniki raportowane byłby równie dobre na pozostałych poziomach, gdyby nie 2,9 mln zł rezerwy na spór dotyczący likwidacji spółki zależnej na Litwie. Oczyszczony o nią wynik operacyjny wyniósł 5,5 mln wobec 4,1 mln z w III kw. 2019. Wartość EBITDA wzrosła o prawie 30 proc. do 8,8 mln zł, co oznacza rekordową historycznie rentowność kwartalną w wysokości 38 proc. Jeśli chodzi o oczyszczony zysk netto to wyniósł on 4,5 mln zł, przy 3,2 mln zł przed rokiem.

Zarząd podkreśla, że poprawa wyników to efekt szybkich i efektywnych działań Spółki w obliczu pandemii Covid-19 oraz korzystnych zmian rynkowych, w tym większej dostępności surowca wyższej jakości.

- Rynek przechodzi obecnie rewolucyjną zmianę, która powoduje, że nasza pozycja negocjacyjna jako odbiorcy znacznie się poprawiła. Dostępność brudnego szkła jest obecnie na tyle duża, że możemy nie tylko dużo taniej je kupować, ale też wybierać najbardziej odpowiednią dla Spółki kolorystykę. To pozwala nam uzyskać bardzo duże oszczędności na kosztach materiałów i logistyki. W obu tych pozycjach koszty zmniejszyły się w stosunku do zeszłego roku o około 1,8 mln zł – wyjaśnia Adam Krynicki, prezes Krynicki Recykling. – Z drugiej jednak strony zmagamy się z wielomiesięcznym problemem popytu na szkło kolorowe, w związku ze zmianą preferencji zakupowych konsumentów w czasie trwania pandemii Covid-19. Uzyskujemy wprawdzie wyższe ceny za oczyszczoną stłuczkę bezbarwną, ale musimy agresywnie pozyskiwać zbyt na kolory – dodaje Adam Krynicki.

– Jeśli sytuacja na rynku będzie zdążała w obecnym kierunku, a popyt kolorystyczny się bardziej zdywersyfikuje, spodziewamy się, że spółka osiągnie potencjał, aby prowadzić stałą politykę dywidendową i regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami – mówi Adam Krynicki.

Przypomnijmy, że w tym roku Krynicki Recykling drugi raz w historii wypłaciła dywidendę. Jej wysokość to 0,2 zł na akcję.