"Od października do grudnia 2022 r. obserwowany był spadek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku. Tym samym trwająca od grudnia 2020 r. tendencja wzrostowa została zahamowana i przekształcona w trend spadkowy. W styczniu odnotowano jednak ponowny wzrost cen nawozów, co miało związek z przywróceniem 8 proc. podatku VAT na nawozy" - pisze MRiRW.

Dodaje, że wzrost cen nawozów był jednak niższy niż 8 proc., do czego przyczyniły się uwarunkowania rynkowe o charakterze podażowym, które sprzyjały obniżaniu cen (spadek cen gazu, zwiększenie importu, niższe ceny w handlu międzynarodowym).

"Ceny nawozów mineralnych są nadal wysokie. Niemniej jednak odnotowane w IV kwartale 2022 r. obniżki cen, zwłaszcza nawozów azotowych oznaczają zahamowanie trendu wzrostowego i przekształcenie go w tendencję spadkową, która prawdopodobnie będzie kontynuowana również w bieżącym roku. Uwarunkowania o charakterze podażowym, które jeszcze do niedawna wpływały na podwyżki cen nawozów, od kilku miesięcy działają w kierunku spadku cen (ceny gazu na europejskim rynku zauważalnie zmalały, a sytuacja w zakresie importu nawozów do Polski wyraźnie się poprawiła)" - napisano.