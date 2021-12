W Izraelu najwyższa liczba nowych zakażeń Covid-19

W Izraelu w czwartek zarejestrowano ponad 830 nowych zachorowań na Covid-19, najwięcej od niemal dwóch miesięcy - przekazało w piątek tamtejsze ministerstwo zdrowia. W kraju jest także coraz więcej zakażeń wariantem Omikron; odnotowano ich już prawie 100 - podała tego samego dnia gazeta "the Jerusalem Post".

Pomimo wzrastającej liczby infekcji, spada liczba osób hospitalizowanych - informował izraelski dziennik. Może to świadczyć o tym, że szczepionki działają, chroniąc przed ciężkim przebiegiem choroby wymagającym leczenia w szpitalu - zauważyła gazeta.

Również w piątek, "JT" przedstawiło zarzut, że prawdopodobnie jedna izraelska czteroosobowa rodzina, która złamała kwarantannę, wracając z podróży do RPA, mogła wywołać największy dotychczas w Izraelu wybuch zakażeń nowym wariantem koronawirusa - Omikronem. Jak przedstawia to dziennik, rodzina zakaziła ponad 12 innych osób. Z jednym z członków rodziny może być też związany wybuch zakażeń koronawirusem w jednej z żeńskich szkół w Jerozolimie, jednak jest to nie potwierdzona informacja - podała gazeta.

Testy dla przyjezdnych

Obowiązujące w Izraelu restrykcje związane z pandemią wymagają, by przybywający do tego kraju z tzw. państwa wysokiego ryzyka oznaczonego kolorem czerwonym, jak m.in. RPA, zrobili test na koronawirusa po przylocie na lotnisko, następnie zameldowali się w hotelu do czasu uzyskania informacji o otrzymaniu wyniku negatywnego. Następnie osoby te mogą podpisać zobowiązanie, że 14 dni izolacji spędzą w domu. Izolacja pod pewnymi warunkami może być skrócona.

Omikron jest czterokrotnie bardziej zakaźny od Delty - informowała gazeta, a eksperci, na których się ona powołuje, ostrzegają, że ostatni wzrost infekcji w Izraelu może wkrótce spowodować wybuch zakażeń tym nowym wariantem.