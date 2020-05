W jednej z firm kurierskich dochodziło do kradzieży przesyłek

Jak podała policjantka, operacyjni z komisariatu na Białołęce otrzymali informację, że w jednej z firm kurierskich dochodzi do kradzieży przesyłek. Wszystko wskazywało na to, że za kradzieżami stoją kurierzy.

Policjanci udali się do siedziby firmy i poinformowali kierownika o swoich ustaleniach. "Na terenie budynku mundurowi zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, którzy dokonali kradzieży zawartości przesyłek, ponadto w toalecie znaleźli kilka paczek, które zostały schowane przez kurierów" -poinformowała sierż. szt. Irmina Sulich.

Dodała, że podczas przeszukania pokoi hotelowych, w których mieszkali zatrzymani, u jednego z nich operacyjni znaleźli przedmioty mogące pochodzić z kradzieży.

"W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że w danym budynku zamieszkują jeszcze inni pracownicy firmy, którzy współdziałali z zatrzymanymi, a w trakcie przeszukania ich pomieszczeń policjanci zabezpieczyli między innymi telefony komórkowe, słuchawki bezprzewodowe oraz wiele innych rzeczy. Kolejnych dwóch obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych" - poinformowała policjantka.

Nieuczciwi kurierzy zostali przewiezieni do komisariatu przy ul. Myśliborskiej. Podczas przesłuchania przyznali się do popełnienia przestępstwa, a dochodzeniowcy przedstawili im zarzuty. Skradzione mienie wróciło do właściciela, a jego wartość szacowano na 20 tysięcy złotych. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.