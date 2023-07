Nie jeden, a cztery reaktory typu BWRX-300 mają powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Rozszerzenie projektu o trzy bloki ogłosił w piątek minister energii prowincji Ontario Todd Smith. Reaktory tego typu planują budować w Polsce Orlen i Synthos.

Jak poinformował Smith na specjalnej konferencji prasowej, rząd Ontario, wspólnie z operatorem elektrowni, firmą Ontario Power Generation (OPG) zamierza rozpocząć planowanie i proces licencyjny dla trzech dodatkowych bloków z reaktorami BWRX-300, tak aby w Darlington docelowo stanęły cztery takie jednostki. Jak podkreślał minister, dzięki otwartości rządu na biznes, prowincja zyskała cały szereg inwestycji, od produkcji baterii i aut na prąd, przez przemysł materiałów krytycznych, po "zieloną stal". "Rozszerzenie programu jądrowego zapewni nam przystępną cenowo i czystą energię elektryczną, konieczną do rozwoju" - dodał Smith.

Zgodnie z planami OPG, pierwszy nowy reaktor miałby ruszyć w 2028 r. Operator złożył już do kanadyjskiego dozoru jądrowego wniosek o licencję na budowę. Trzy kolejne jednostki, których plany ogłoszono w piątek, miałyby ruszyć w latach 2034-2036.

"Flota reaktorów SMR w Darlington będzie mieć kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego popytu na energię elektryczną i cele redukcji emisji i dekarbonizacji" - ocenił prezes OPG Ken Hartwick. Jak zaznaczył, dzięki doświadczeniom z tych projektów firma będzie mogła służyć swoim know-kow na całym świecie.

Reaktory BWRX-300 w Polsce zamierzają budować Orlen i Synthos. Jak podkreślał podczas uroczystości ambasador RP w Kanadzie Witold Dzielski, Ontario było w stanie wycofać się z energetyki węglowej w 2014 r. dzięki posiadaniu elektrowni jądrowych.

"Polska jest zainteresowana pójściem w ślady Ontario i przejściem na energię jądrową. W ramach strategii polskiego rządu reaktory BWRX-300 mają stanowić ważny element naszego przyszłego miksu energetycznego" - zaznaczył ambasador Dzielski.

"Decyzja o budowie trzech kolejnych reaktorów BWRX-300 jaka została ogłoszona w Kanadzie pokazuje, że mamy do czynienia ze znaczącym przyśpieszeniem dotyczącym wdrażania małych reaktorów modułowych w globalnym wyścigu o tanią i zero-emisyjna energię" - przekazał PAP prezes OSGE Rafał Kasprów.

"Pokazuje też, że już dzisiaj firmy zajmują miejsce w kolejce, aby uzyskać dostęp do ograniczonych łańcuchów dostaw, których wykorzystanie decyduje się z wieloletnim wyprzedzeniem. Jeśli polska gospodarka ma być konkurencyjna, to musimy działać podobnie" - dodał Kasprów.

Wiosną 2023 r. prezes Orlenu ogłosił siedem wstępnych lokalizacji, w których spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu GE Hitachi. Wskazane lokalizacje znajdują się w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg - Stalowa Wola oraz okolic Warszawy.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do SMR - małych reaktorów modułowych.