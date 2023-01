Narodowy Bank Polski podał w piątek, że saldo rachunku bieżącego w listopadzie było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł (422 mln euro). W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 6,9 mld zł (1 483 mln euro).

Jak skomentował Sergiej Druchyn, analityk z zespołu makroekonomii PIE, listopadowe dane to efekt słabych wyników w handlu towarami oraz deficytu w dochodach międzynarodowych.

Spowolnienie gospodarcze skutkuje niskim wzrostem aktywności przemysłowej - to oznacza wolniejsze tempo wzrostu eksportu. W listopadzie spadło ono z 24 do 20 proc. Mniej towarów wysyłamy do głównych partnerów handlowych, co jest związane ze spowolnieniem gospodarczym. Saldo związane z dochodami firm zagranicznych wykazuje mniejszy deficyt niż w pierwszej połowie 2022 r. (-1 276 mln euro) Jest to konsekwencja słabszych wyników finansowych firm, co przekłada się na mniejszy poziom dywidend

- wskazał analityk.