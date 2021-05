W kolejnych miesiącach możliwy wzrost zatrudnienia

W kolejnych miesiącach należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia ze względu na wygasanie III fali pandemii i związany z tym obserwowany powrót Polaków do większej konsumpcji - oceniła Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan.

Autor: PAP

Data: 20-05-2021, 16:07

Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan analizuje rynek pracy

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5.805,72 zł

Obecny poziom zatrudnienia nie osiągnął jeszcze stanu sprzed pandemii

W kolejnych miesiącach należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu płac

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5.805,72 zł, co oznacza wzrost o 9,9 proc. licząc rok do roku dla 8,0 proc. r/r w marcu. Zatrudnienie w tym sektorze r/r wzrosło o 0,9 proc.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę, że w kwietniu 2020 r. przedsiębiorstwa odczuwały skutki lockdownu i ogólnoświatowej pandemii. W minionym roku pomiędzy marcem a kwietniem liczba zatrudnionych spadła o 2,4 proc. "Obecny poziom zatrudnienia nie osiągnął jeszcze stanu sprzed pandemii" - zaznaczyła. Dodała, że mimo rosnącego eksportu polskich towarów i większej konsumpcji oczekiwanej po zniesieniu ograniczeń m.in. w handlu, nadal pracodawcy nie zdecydowali się zwiększyć zatrudnienia do wcześniejszego poziomu. Zdaniem ekspertki może to mieć związek z obawami o dalszą przyszłość firm w niepewnym okresie pocovidowym. "Większa będzie skłonność do dociążania pracowników nowymi obowiązkami czy zwiększania godzin nadliczbowych niż podjęcia decyzji o nowych rekrutacjach" - oceniła.

Wzrost płac

Fedorczuk zwróciła uwagę na wciąż rosnącą przeciętną płacę w przedsiębiorstwach, która w kwietniu tego roku wyniosła 5805,72 zł i była wyższa od tej wypłaconej rok temu o 9,9 proc. Wskazała, że w okresie teoretycznie kryzysowym mamy do czynienia ze wzrostem płac szybszym niż w przed pandemią. "Można to tłumaczyć wzrostem płacy minimalnej, ale należy również zwrócić uwagę na duże dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, jakie zostały zrealizowane ze środków publicznych, a także wzrost inflacji, który zmniejsza siłę nabywczą zarobków" - zaznaczyła. Dodała, że w niektórych sektorach nadal trwa zabieganie o pracowników, a firmy konkurują wyższymi wynagrodzeniami.

Jak zauważyła przedstawicielka Konfederacji Lewiatan, obok sektora ICT, budownictwa czy logistyki, wzrost wynagrodzeń może być w najbliższym czasie udziałem również turystyki czy hotelarstwa. Pracownicy z tych branż, z uwagi na istniejące obostrzenia, często znaleźli już sobie nowe miejsce pracy, niepodlegające takim wahaniom sezonowym i nieograniczone w działaniu przez przepisy administracyjne. "Wielu z nich nie będzie chciało wrócić do wcześniejszej pracy, mniej jest też studentów skłonnych się zatrudnić" - podkreśliła. Dodała, że hotele, restauracje, kawiarnie, chcąc zachęcić do podjęcia sezonowej pracy, będą musiały zaoferować wyższe niż rok temu stawki.

Wzrost zatrudnienia

W opinii Fedorczuk w kolejnych miesiącach należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia, z uwagi na wygasanie trzeciej fali pandemii i związany z tym obserwowany powrót Polaków do większej konsumpcji. "Czeka nas też wzrost oczekiwań płacowych w związku z dużym zapotrzebowaniem na pracę w branżach sezonowych i utrzymujący się wysoki popyt na prace specjalistów oraz wysoką inflację" - oceniła.