Biznes i technologie

W. Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi, by zmienić oblicze polskiej wsi, by odbudować polskie rolnictwo

Autor: PAP

Data: 09-10-2023, 11:45

Jesteśmy gotowi do tego, by zmienić oblicze polskiej wsi, by odbudować polskie rolnictwo - powiedział w poniedziałek w Kaszewskiej Woli (woj. mazowieckie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił także o propozycjach PSL m.in. o gwarancjach cenowych dla rolników oraz systemie kaucyjnym.