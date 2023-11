Wernisażem wystawy prezentującej międzyuczelniane projekty studenckie rozpocznie się we wtorek w Krakowie 3. Open Eyes Art Festival (OEAF) – cykl wydarzeń artystycznych poprzedzający kongres Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w drugiej połowie listopada.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP

"Od początku przygotowywania tego Kongresu Ekonomii Wartości postawiliśmy na to, aby działaniom polegającym głównie na debacie, dyskusji, wymianie poglądów, przygotowywaniu ekspertyz i opracowań, towarzyszyły działania o charakterze artystycznym i działania kulturalne" - powiedział podczas konferencji prasowej we wtorek prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Dodał, że działania te od początku było organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, Nowohuckie Centrum Kultury i Agencję Artystyczną GAP.

Podczas OEAF odbywają się wernisaże wystaw, konferencje i spotkania z artystami. Tegoroczny festiwal otworzy wernisaż wystawy międzywydziałowych i międzyuczelnianych projektów studenckich w budynku dawnego szpitala przy ul. Kopernika 15.

"Każdy artysta chce, żeby jego prace były oglądane. Dzieła sztuki oddychają ludzkimi spojrzeniami i bez spojrzeń duszą się, a my chcemy, żeby to, co powstało w naszych pracowniach i w naszych zespołach, oddychało pełną piersią" - zaznaczył rektor ASP prof. Andrzej Bednarczyk.

W galerii Pracownia Tadeusza Kantora i w Muzeum ASP od 13 listopada prezentowane będą rysunki Kantora z włoskiej kolekcji Stefanii Pigi. Cricoteka przedstawi również projekt "Cloakroom", opierający się na kuratorskim badaniu i poszukiwaniu inspiracji twórczością i postacią Tadeusza Kantora we współczesnych sztukach wizualnych.

Na festiwalu eksponowane będą także prace Stelarca, australijskiego artysty współczesnego, i twórców związanych z krakowską ASP - Andrzeja Bednarczyka, Katarzyny Wójcickiej, a także, w ramach cyklu wystawienniczego "Przestrzeń dla sztuki" - Krystyny i Jerzego Nowakowskich. Prace tych dwóch artystów będzie można zobaczyć m.in. w Nowohuckim Centrum Kultury.

"+Przestrzeń dla sztuki+ to cykl wystawienniczy, w którym mieli okazję zaprezentować się na przestrzeni dziesięciolecia bardzo różni artyści, najczęściej byli to emerytowani dydaktycy, którzy wychowali rzesze artystów. W tym roku w przestrzeniach NCK, ASP i galerii UE gościć będą prace rzeźbiarskie, rysunek i malarstwo Krystyny i Jerzego Nowakowskich oraz twórczość medalierska Jerzego Nowakowskiego" - zapowiedział dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.

Dodał, że NCK jest związane z festiwalem od samego początku, najpierw jako wydarzenie towarzyszące kongresowi Open Eyes Economy Summit.

"Zależało mi jednak bardzo, żeby ranga tych wydarzeń była większa, żeby Open Eyes Festiwal, a w tym roku Open Eyes Art Festiwal, był swego rodzaju zwornikiem dla wielu artystycznych wydarzeń, które dzieją się w Krakowie na przełomie listopada i grudnia" - wyjaśnił.

W programie OEAF jest również przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie wystawa "Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL". Pokazany zostanie też film dokumentalny Ewy Ewart "Do ostatniej kropli", wyróżniony m.in. na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo. Festiwal zakończy 23 listopada wernisaż wystawy "Inspiracje Picassem" z pracami Dariusza Vasiny i Marioli Wawrzusiak-Borcz.

Open Eyes Art Festival potrwa od wtorku do 23 listopada. Wydarzenia będą się odbywać w 13 miejscach, wśród nich są Akademia Sztuk Pięknych, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Kopernika 15, Galeria Starmach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w Krakowie, Centrum Kongresowe ICE i Instytut Cervantesa.

Festiwal powstał w 2021 r. jako następstwo wcześniej organizowanego Open Eyes Festivalu. Organizatorami i inicjatorami wydarzeń są cztery krakowskie instytucje: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Nowohuckie Centrum Kultury i Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP.