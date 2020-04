W kwietniu inflacja wzrośnie rdr ok. 4 proc. i 0,6 proc. mdm

"W ocenie MR, w ujęciu miesięcznym, w kwietniu br. wskaźnik cen wzrośnie o ok. 0,6 proc. W porównaniu do kwietnia 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,0 proc. W kolejnych miesiącach spodziewamy się stopniowego wygaszania presji cenowej. W kierunku spadku cen będą oddziaływać niższe ceny surowców, co wpłynie na spadek cen w transporcie o blisko 10 proc. Natomiast w kierunku wzrostu cen mogą oddziaływać ewentualne ograniczenia w łańcuchach dostaw" - napisano.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. wzrosły rdr o 4,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.- podał w środę GUS.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w marcu o 4,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.