W kwietniu możliwa zmiana w obostrzeniach. Koniec z maseczkami?

Decyzje, które będą dotyczyły maseczek, izolacji domowej, kwarantanny będą sumarycznie łączone. Myślimy z panem premierem, żeby kwiecień był tym okresem, kiedy podejmiemy te decyzje - zapowiedział Adam Niedzielski.

Autor: PAP

Data: 14-03-2022, 11:27

"Zakończenie stanu pandemii może nastąpić w Polsce prędko" - powiedział Adam Niedzielski; fot. PAP/ Darek Delmanowicz

Pytany w Polsat News o to, czy niższy poziom wyszczepienia ukraińskich uchodźców może wpłynąć na poziom epidemii koronawirusa w Polsce, minister zdrowia powiedział: "na pewno ten poziom wyszczepienia jest mniejszy - to jest absolutnie fakt po prostu potwierdzony".

"My widzimy, bo patrzymy na to, co się w Polsce dzieje z COVID-19, że te spadki zakażeń - a były bardzo dynamiczne spadki zakażeń przez te ostatnie 2-3 tygodnie, gdzie z tygodnia na tydzień te spadki były rzędu 30 proc. - że one wyhamowały" - ocenił. "Mówię przede wszystkim o liczbie infekcji, bo one rzeczywiście wyhamowały i teraz już te spadki z tygodnia na tydzień są rzędu 3-5 proc." - wyjaśnił.

"Też bierzemy pod uwagę, że nie jedyną przyczyną (wyhamowania spadku zakażeń) jest absolutnie napływ ewentualnych zakażeń spoza granicy, bo przypomnę, że w zasadzie od dwóch tygodni dzieciaki wróciły do szkoły, co też jednak wzmaga ewentualne ryzyko transmisji" - powiedział minister zdrowia.

Co dalej z maseczkami?

Niedzielski zwrócił uwagę, że wobec wyhamowania spadków zakażeń w Polsce i napływu uchodźców z Ukrainy "podejmowanie teraz decyzji dotyczących np. tego, co dalej z maseczkami, musi troszeczkę zostać zawieszone". "Myślę, że ta maseczka, te podstawowe zasady, które pozwalają zachować względnie to bezpieczeństwo epidemiczne - powinniśmy stosować" - powiedział. "Ja jestem zwolennikiem, żebyśmy na razie tych maseczek do końca marca nie zdejmowali" - podkreślił.

Minister zdrowia wyjaśnił, że "zakończenie stanu pandemii może nastąpić w Polsce prędko". "Ale stan zagrożenia pandemicznego utrzymamy w Polsce jeszcze przez jakiś czas, bo przypomnę, że to jest taka stopniowalność, i zanim jest stan pandemii to jest stan zagrożenia pandemicznego" - zapowiedział.

Niedzielski ocenił, że stan zagrożenia pandemicznego zostanie wprowadzone "nie wcześniej niż w kwietniu.

"Pewnie te decyzje, które będą dotyczyły maseczek, izolacji domowej, kwarantanny (...) - to pewnie będą decyzje, które będą sumarycznie łączone" - mówił. "Rzeczywiście tak o tym myślimy z panem premierem, żeby kwiecień był tym okresem, kiedy podejmiemy te decyzje" - wyjaśnił.

Pytany o to, czy jest jakiś system zachęt dla uchodźców z Ukrainy, by dokonywali szczepień przeciw COVID-19, Niedzielski powiedział: "tutaj mamy podejście analogiczne, jak do obywateli polskich". "Absolutnie nikogo tutaj nie będziemy różnicować" - dodał.