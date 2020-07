W lipcu inflacja spowolni do ok. 3 proc. rdr; wolniej powinny rosnąć ceny żywności

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. wzrosły rdr o 3,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 0,6 proc.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju w lipcu inflacja spowolni i wyniesie nieco ponad 3,0 proc. w ujęciu rocznym. Zdaniem analityków resortu wolniej powinny rosnąć ceny żywności, a ceny paliw pozostaną nadal niższe. "W ujęciu miesięcznym ceny będą zbliżone do poziomu z czerwca" - prognozuje resort.

Analitycy zwrócili uwagę, że wzrost cen usług wyniósł w czerwcu br. 7,4 proc., a towarów 1,8 proc. "To efekt znacznego, choć ograniczonego, spadku cen paliw oraz spowolnienia wzrostu cen żywności" - ocenili.

Z kolei w porównaniu z majem br. czerwcowy poziom cen był o 0,6 proc. wyższy, przy wzroście cen usług o 1,3 proc. i towarów o 0,3 proc. Ceny paliw wzrosły o 5,4 proc., a transportu o 3,3 proc. "W przeciwnym kierunku działały ceny żywności oraz ceny nośników energii, które były niższe o 0,1 proc." - zaznaczyli analitycy.

MR zwróciło uwagę, że w czerwcu br. (w ujęciu rocznym) wyhamował spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (do 19,3 proc. wobec spadku o 23,4 proc. przed miesiącem). W rezultacie spadek cen transportu wyniósł 10,4 proc. (rdr). Ponadto, w czerwcu (rdr) notowano dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, z 6,2 proc. w maju do 5,7 proc. w czerwcu. Ceny nośników energii wzrosły o 5,1 proc., co było w dużym stopniu wynikiem wzrostu cen energii elektrycznej o 11,7 proc. - zaznaczył resort.