W lipcu stabilne nastroje na rynku pracy

Autor: PAP

Data: 28-07-2022, 14:46

Ponad połowa pracujących dobrze ocenia sytuację w swoim miejscu pracy; większość nie spodziewa się zmian na gorsze - wynika z badania CBOS z początku lipca. W porównaniu z czerwcem nie odnotowano większych zmian w nastrojach na rynku pracy.

W lipcu stabilne nastroje na rynku pracy /fot. Unsplash

W czerwcu pogorszenie nastrojów

W opracowaniu badania przypomniano, że w czerwcu odnotowano dość wyraźne pogorszenie ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy. W lipcowym sondażu nieznacznie zmalał udział osób postrzegających obecną sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą (z 58 do 56 proc.). Przybyło (z 30 proc. do 32 proc.) ankietowanych opisujących ją jako "ani dobrą, ani złą". Tak samo jak miesiąc temu co dziesiąty pracujący zarobkowo sytuację w swoim miejscu pracy określił jako złą.

Jak podkreślono, postrzeganie sytuacji w zakładzie pracy wiąże się z oceną warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego. Zadowoleni z warunków bytowych z reguły dobrze oceniają sytuację w swoim miejscu pracy (67 proc.), żyjący w złych warunkach częściej wypowiadają się o niej negatywnie (39 proc.) niż pozytywnie (22 proc.).

Stabilne oceny sytuacji

Większość badanych przez CBOS (62 proc., o 2 pkt proc. więcej niż w czerwcu) sądzi, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sytuacja w ich miejscu pracy nie zmieni się. Pogorszenia spodziewa się 16 proc. pracujących zarobkowo, a poprawy - 14 proc., podobnie jak przed miesiącem.

Możliwość utraty obecnie wykonywanej pracy bierze pod uwagę co piąty pracujący zarobkowo. Jak zaznaczono, od marca ten odsetek utrzymuje się na stabilnym poziomie. Ponad trzy czwarte (76 proc.) deklaruje mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W opracowaniu zauważono, że częściej z możliwością utraty obecnego zatrudnienia liczą się ludzie młodzi, do 24 roku życia (36 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (34 proc.), a więc - jak można sądzić - osoby bardziej mobilne zawodowo.

Lokalne rynki pracy wypadły najgorzej

Nieco gorzej niż w czerwcu wypadła ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy. Odsetek badanych uważających, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę zmniejszył się z 76 proc. do 72 proc. Większość z tych osób (co stanowi 55 proc. ogółu badanych) sądzi, że można tam wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Negatywnie sytuację na lokalnym rynku pracy ocenia ogółem 17 proc. ankietowanych (w czerwcu 16 proc.).

Postrzeganie sytuacji na lokalnym rynku pracy do pewnego stopnia zależy od wielkości miejscowości, w której mieszkają badani: mieszkańcy wsi i małych miast, mających poniżej 20 000 ludności, częściej niż pozostali dostrzegają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w swojej okolicy (łącznie odpowiednio: 23 proc. i 24 proc.). Wśród mieszkańców dużych miast deklaracje takie są kilkukrotnie rzadsze (8 proc. mieszkańców miast liczących od 100 000 do 499 999 ludności i 6 proc. mieszkańców największych miast). Nieco częściej niż przeciętnie trudności ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku pracy sygnalizują osoby słabo wykształcone i mające niskie dochody (24 proc. badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym, 28 proc. o dochodach osobistych netto poniżej 2000 zł) oraz ludzie młodzi, do 24 roku życia (23 proc.), uczniowie i studenci (29 proc.) - zauważono.

Badanie CBOS zrealizowano od 27 czerwca do 7 lipca br. na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. - CATI i 14,5 proc. - CAWI).