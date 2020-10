W listopadzie hackathon na temat zapobiegania suszy w mieście

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka Metropolii Kamila Rożnowska, tego dnia rozpoczęły się zapisy chętnych uczestników, które potrwają do 5 listopada. Metropolitalny Climathon 2020 odbędzie się 12-13 listopada. Ze względu na epidemię koronawirusa zespoły będą pracować w formie zdalnej.

Ideą Climathonu jest opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie wydarzeń trwających 24 godziny, które w tym roku mają odbywać się jednocześnie w ponad 100 miastach 47 państw z całego świata.

Climathon koordynuje Climate-KIC - europejskie partnerstwo na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Climate-KIC składa się z przedsiębiorstw, instytucji akademickich oraz przedstawicieli sektora publicznego. W połowie tego roku GZM przystąpiła do jednego z projektów Climate-KIC, pod nazwą Pioneers into Practice.

Nazwa "Climathon" nawiązuje do maratonu, ale też do "hackathonów", jak określa się trwające zwykle dobę maratony programistyczne lub projektowe, zmierzające do wypracowania najciekawszych rozwiązań zadanego problemu. Uczestniczą w nich zespoły mogące składać się z przedstawicieli różnych branż czy środowisk, łączących różne wiedzę i doświadczenie.

Zgodnie z informacjami Rożnowskiej także metropolitalny Climathon nie będzie adresowany tylko do programistów, ale do każdego, kto chce dzielić się pomysłami, jak zwiększać dbałość o środowisko. W edycji wydarzenia przygotowywanej przez Metropolię najciekawsze rozwiązanie otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tys. zł.

Szczegółowe hasło przewodnie Climathonu GZM brzmi: "Metropolia w dobie ocieplenia klimatu - retencja wody i zapobieganie suszy". W wydarzeniu weźmie udział 50 uczestników, pracujących w maksymalnie 5-osobowych zespołach. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.climathon.pl.

Wydarzenie rozpocznie się od dyskusji panelowej na temat retencji z czołowymi ekspertami w dziedzinie zmian klimatu i niedoboru wody, którzy będą uczestniczyć w Climathonie i doradzać ws. wypracowywanych rozwiązań.

Jak akcentują przedstawiciele GZM, Climate-KIC organizując Climathony uważa, że lokalna perspektywa jest kluczem do zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców i miast w szukanie rozwiązań odpowiadających na konkretne, realne potrzeby. Zeszłoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana w 145 miastach, w 56 krajach. Wzięło w niej udział 6,5 tys. uczestników.