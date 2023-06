W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozpoczął się we wtorek pierwszy rethink digital fest - festiwal biznesowo-technologiczny, umożliwiający m.in. wymianę dobrych praktyk w obszarze cyfryzacji, przetestowanie innowacji i nawiązanie relacji biznesowych.

"Pierwszy rethink digital fest to zupełnie nowa odsłona Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na festiwalu zajmujemy się rozmaitymi aspektami technologii - budowaniem jej w biznesie, wprowadzaniem w przedsiębiorstwach dużych, małych i średnich, zmianami, jakie technologia wprowadza w życiu i biznesie oraz wsparciem rozwoju technologii przez stronę publiczną. Prawdziwa rewolucja technologiczna w naszym kraju dzieje się na naszych oczach - dzięki przedsiębiorcom, biznesowi, ale dzięki stronie publicznej możliwe jest ograniczanie jej ryzyka" - podkreśliła wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz na briefingu poprzedzającym otwarcie imprezy.

Wydarzenie, odbywające się 20 i 21 czerwca w Łodzi, ma na celu zebranie różnych środowisk - jak korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, innowatorzy, branża edukacyjna i administracja, by mogły wymieniać się doświadczeniami, trendami oraz przewidywaniami dla technologicznej przyszłości.

"Łódzka SSE skutecznie i efektywnie buduje ekosystem cyfrowy wokół największych inwestorów, dbając jednocześnie, by swoje miejsce w nim znalazły także startupy. To pokazuje potencjał drzemiący w cyfrowej technologii; nawet najmniejsza firma ma szansę odnieść sukces w tej branży - trzeba mieć super pomysł, młodych inżynierów, których w Polsce nie brakuje i można dostarczać w skali globalnej produkty i usługi cyfrowe" - zaznaczył prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

W jego opinii cybertechnologia stanowi wyzwanie i szanse dla polskiej gospodarki, natomiast wydarzenia jak rethink digital fest pozwalają na "oswajanie" takich zagadnień jak sztuczna inteligencja, cyfrowa kreacja czy blockchain.

"Chodzi o to, abyśmy nie bali się technologii, ale nauczyli się ją w praktyce stosować. Tego typu wydarzenia i dyskusje mają nas przybliżyć do uwierzenia w to, że sukces w cyfrowej gospodarce polskie firmy mają dosłownie na wyciągnięcie ręki. Możemy już pochwalić się wdrożeniami, mamy świetnych inżynierów, centra badawczo-rozwojowe implementujące najnowsze rozwiązania technologiczne, także w skali globalnej" - dodał Kanownik.

Z kolei wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Mikołaj Różycki przypomniał, że w pędzie za nowościami najłatwiej jest absorbować innowacje z zewnątrz - kupować licencje zagranicą i je wdrażać.

"Tym samym nie rozwijamy naszych firm, które na tym konkurencyjnym rynku muszą bić się z zagranicznymi gigantami. Obecność takich firm bardzo cieszy, bo pokazuje, że są usługi, z których polski biznes czy administracja może korzystać. (...) Zachęcam do śledzenia strony parp.gov.pl, gdzie informujemy o różnych możliwościach rozwojowych dla przedsiębiorców; wdrażamy dużo programów finansowanych ze środków publicznych - europejskich i rządowych" - podkreślił.

Rozwój technologii ma także negatywne aspekty - jednym z nich jest wpływ na środowisko i jego zanieczyszczenie. Ten temat także zostanie poruszony podczas wydarzenia w ŁSSE.

"Od 17 lat zbieramy i przetwarzamy sprzęt elektroniczny i elektryczny; do tej pory zebraliśmy go ponad 1,3 mln ton i spodziewamy się, że rozwój sztucznej inteligencji i nowych technologii będzie powodował, że tego typu odpadów będzie jeszcze więcej. Ktoś to będzie musiał zebrać, przetworzyć, by zminimalizować wpływ na środowisko, by zamknąć ten obieg. O tym będziemy rozmawiać podczas jednego z paneli" - zapowiedział wiceprezes spółki ElektroEko Andrzej Saja.

Podczas otwarcia festiwalu obecni na nim byli m.in. przedstawiciele firmy Magellanic, która zadebiutowała niegdyś w ŁSSE jako startup w programie akceleracyjnym, a obecnie jest już w nim partnerem biznesowym. Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie i wdrażaniu nowoczesnych technologii biznesowych.

"W Polsce możemy być dumni z jakości pracy, jaką wykonujemy; jeżeli chodzi o poziom naszych inżynierów jesteśmy w światowej czołówce. Teraz musimy dodać do tego element komercjalizacji, wdrażanie innowacji i traktowanie ich jako inwestycji wieloletnich" - wyjaśnił co-founder Magellanic Albert Lewandowski.