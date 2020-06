W maju nastroje MŚP mocno się poprawiły, polskie hotele i restauracje liczą na dobry sezon

W szczególności optymistyczniej wyglądają prognozy dotyczącej płynności finansowej. Na koniec maja br. ponad dwukrotnie spadł odsetek firm, które obawiają się jej pogorszenia (kwiecień – 76 proc., maj – 37 proc.).

Nastroje poprawiają się także w odniesieniu do sprzedaży. Jej wzrostu oczekuje 17 proc. przedsiębiorców, podczas gdy w kwietniu zaledwie 2 proc., a spadku 36 proc. (w kwietniu – 78 proc.).

Analiza branżowa pokazuje, że najszybciej do normalności sprzed pandemii wracają firmy usługowe, transportowe oraz hotele i restauracje. Wartość głównego indeksu Barometr COVID-19 wciąż pozostaje poniżej progu 50 pkt., co oznacza, że warunki do rozwoju sektora MŚP są oceniane jako niekorzystne. Jednak są zdecydowanie lepsze niż w dwóch pierwszych pomiarach przeprowadzonych na zlecenie EFL po wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, czyli w marcu (32,5 pkt.) i w kwietniu (40,8 pkt.).

- Najświeższe wyniki naszego badania są dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Po niemal trzech miesiącach epidemii widzimy uspokojenie nastrojów wśród mikro, małych i średnich firm. Właściwie można je porównać do czasu z początku tego roku, kiedy jeszcze nikt nie myślał o takich zawirowaniach zdrowotnych i gospodarczych, z jakimi mieliśmy do czynienia. Słabnąca pandemia, odblokowywanie kolejnych gałęzi gospodarki, wsparcie rządowe spowodowały, że coraz więcej przedsiębiorców lepiej ocenia płynność finansową swoich firm i prognozuje zwiększenie sprzedaży w najbliższych tygodniach. Czy zatem możemy powiedzieć, że polska gospodarka wróciła do normalności? Z pewnością nie, to będzie długofalowy proces, którego mamy jednak już początek. Rehabilitacja polskiego MŚP, po zakończeniu której ten sektor wróci do pełnej formy, może potrwać nawet 2-3 lata – komentuje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Więcej klientów, ale nie inwestycji

Prawie wszyscy respondenci majowego Barometru COVID-19 (92,8 proc.) planują zachować dotychczasowy poziom inwestycji i większość z nich (65,2 proc.) spodziewa się utrzymać podobne, jak w ostatnich miesiącach, zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W tych obszarach polscy przedsiębiorcy zachowują jeszcze ostrożność.