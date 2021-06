W maju zarejestrowano 3021 nowych aut dostawczych i ciężarowych

W maju br. zarejestrowano w Polsce 3021 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych oraz ciężarówek, tj. o 188 proc, więcej rdr - podał w poniedziałek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych aut użytkowych sprowadzonych z zagranicy zarejestrowano w maju 3 059.

Autor: PAP

Data: 07-06-2021, 20:46

W maju zarejestrowano 3021 nowych aut dostawczych i ciężarowych /fot. PTWP

Według Związku, wysoki wzrost rok do roku, to z jednej strony efekt niskiej bazy związanej z całkowitym lockdownem wprowadzonym od połowy marca ub.r. w związku z Covid-19. Z drugiej jest to bardzo wysoki rezultat rejestracji w grupie samochodów ciężarowych, w której przybyło 2 889 pojazdów. W tej części rynku nadal obserwujemy dynamiczne odrabianie wcześniejszych strat. To drugi po maju 2019 r. (3196 sztuk) najlepszy miesięczny rezultat maja i trzeci w tym roku po marcu (3213 sztuk) i kwietniu (3166 sztuk).

Drugi miesiąc z rzędu, w obydwu kategoriach składowych mieliśmy zgodny kierunek zmiany - rynek samochodów ciężarowych zwiększył się o 203,8 proc. rdr, natomiast autobusów o 36,1 proc. - czytamy.

Ponad 14 tysięcy nowych pojazdów

Jak podano w raporcie, od początku tego roku przybyło 14 039 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t DCM, co oznacza dwukrotny wzrost (96,6 proc. )w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji przybyło więcej o 105,2 proc. w porównaniu z rezultatem w tym samym okresie 2020 r., a w grupie autobusów ubyło o 6,7 proc. Porównanie z analogicznym okresem 2019 roku w grupie samochodów ciężarowych poziom jest bardzo zbliżony (wzrost o 0,4 proc.), natomiast rynek autobusów jest ciągle o ponad połowę mniejszy (o 54,8 proc. na minusie) - dodano.

PZPM wskazał, że w maju br. sprowadzanych do Polski z zagranicy aut dostawczych zarejestrowano 3 059 sztuk tj. o 82,7 proc. więcej. Jest to drugi z najlepszych majowych rezultatów, ostatnio więcej w tym samym miesiącu przybyło w 2019 (3534 sztuk). W maju 2021 r. w całej grupie wyróżniliśmy 2 869 samochodów ciężarowych (78,6 proc. więcej rdr.)i 190 autobusów (wzrost o 172,4 proc. rdr) - podał Związek.