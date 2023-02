Inkubator przemysłowy powstanie na terenie dawnej cukrowni we Włostowie (Świętokrzyskie). Za realizację zadania odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Opatowie, które otrzymało na ten cel ponad 15 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

W miejscu dawnej cukrowni we Włostowie powstanie inkubator przemysłowy /fot. Shutterstock

Inkubator przemysłowy

W ramach zadania powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ponad 4 tys. mkw. wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

Starosta opatowski Tomasz Staniek poinformował w czwartek, że hala przeznaczona zostanie na wynajem dla rolników na przykład na magazyny lub dla firm, które będą mogły tam prowadzić produkcję. "Już dzisiaj mamy przedsiębiorców, którzy są gotowi, aby pod koniec roku, kiedy ta inwestycja będzie ukończona, rozpocząć tutaj działalność gospodarczą. To będzie impuls rozwojowy dla naszego powiatu" - powiedział w czwartek starosta opatowski.

Jaką funkcję będzie pełnił inkubator przemysłowy

Inkubator przemysłowy odpowiedzialny będzie za oferowanie wsparcia prawnego i księgowego w zakresie pozyskiwania środków finansowych z UE. W nowej jednostce mają być prowadzone darmowe szkolenia dla przedsiębiorców. Instytucja będzie też pomagać w promocji produktów i usług oraz m.in. pośredniczyć w wynajmie powierzchni biurowej i produkcyjnej na preferencyjnych zasadach.

Na realizację zadania powiat opatowski otrzymał ponad 15 mln złotych dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość budowy ma wynieść prawie 20 mln zł.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zapewnił, że samorząd województwa będzie wspierał rozwój instytucji. Środki finansowe będą zagwarantowane w ramach nowego programu regionalnego na lata 2021-2027.

Manufaktura Spożywcza i centrum logistyczne obrotu polską żywnością

Starosta dodał, że docelowo na terenie po byłej cukrowni we Włostowie, w pobliżu inkubatora przemysłowego, ma powstać również Manufaktura Spożywcza i centrum logistyczne obrotu polską żywnością. Manufaktura ma pomóc rolnikom w sprzedaży, przetwórstwie i promocji ich produktów. Oprócz giełdy rolno-towarowej mają się tam znaleźć instalacje przetwórcze do produkcji dżemów, soków, urządzenia do mielenia kaszy, mąki i tłocznie olejów. W planach jest także utworzenie motelu, restauracji i sklepu ze zdrową żywnością.

Powiat opatowski stał się właścicielem 8-hektraowej działki wraz z nieruchomościami po cukrowni we Włostowie w 2020 roku.