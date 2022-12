Najbliższe tygodnie to będzie zdecydowany wzrost zarówno infekcji koronawirusem, jak i infekcji grypą. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że mogą pojawić się nowe mutacje COVID-19 – powiedział w środę w TV Republika wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że mogą pojawić się nowe mutacje COVID-19. / fot. unsplash

Koronawirus w Polsce. Przed nami wzrost zakażeń

"Nasze prognozy, pokazują, że najbliższe tygodnie to będzie zdecydowany wzrost infekcji koronawirusem i grypowych" - mówił, pytany o szczepienia przeciwko COVID-19, wiceminister Kraska.

"Mamy mniej zakażeń i mniej osób w szpitalach, to odpuszczamy szczepienia i to widzimy w statystykach. Ale myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy się zaszczepili i przeciw COVID-19, i przeciw grypie" - przekazał.

Dodał również, że "chyba za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19".

"Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że sytuacja jest w tej chwili w miarę stabilna, ale ostrzega nas przed ewentualnymi nowymi mutacjami, które mogą się pojawić" - poinformował.