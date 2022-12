W niedzielę doszło do 217 pożarów, w których zginęły trzy osoby, a osiem zostało rannych - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik prasowy PSP bryg. Karol Kierzkowski.

W niedzielę ponad 200 pożarów, w tym pożar straganów na bazarze; fot. unsplash

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że w niedzielę strażacy brali udział w 1462 akcjach, w tym 217 razy wyjeżdżali do pożarów, 1152 razy do tzw. miejscowych zagrożeń, w tym 15 razy do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. 93 zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Pożar straganów na bazarze

W wyniku pożarów trzy osoby zginęły, a osiem zostało rannych. Do tragedii doszło m.in. w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie), gdzie w pożarze straganów na bazarze zginęła jedna osoba. Kolejne ofiary śmiertelne zanotowano w pożarze domu w Milonkach w Małopolsce, w pożarze domu wielorodzinnego w Wołominie na Mazowszu oraz w pożarze budynku w Rykach na Lubelszczyźnie.

Zatrucia tlenkiem węgla

W czasie całego weekendu strażacy 51 razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Nikt nie zginął, ale 15 osób wymagało hospitalizacji. Od 1 października, czyli od początku umownego okresu grzewczego strażacy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla wyjeżdżali 782 razy, odnotowano 27 ofiar śmiertelnych, a 263 osoby wymagały hospitalizacji.