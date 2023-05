Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, jakie w nocy z poniedziałku na wtorek wystąpią na wschodzie regionu.

Według prognoz, od poniedziałku, od godz. 23, do godz. 7 rano we wtorek, na terenie powiatów kaliskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, konińskiego i Konina, lokalnie temperatura powietrza spadnie do około zera stopni Celsjusza.

Synoptycy ostrzegają, że temperatura minimalna będzie się wahać od zera do 3 stopni, lokalnie osiągnie minus 1 stopień, a przy gruncie od 3 do 1 stopnia poniżej zera.

Według IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków wynosi 80 proc.