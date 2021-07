W Niemczech brakuje pracowników w gastronomii i hotelarstwie

Przemysł restauracyjny i hotelowy w Niemczech jest już w dużej mierze otwarty, ale w wielu miejscach brakuje personelu niezbędnego do ponownego uruchomienia lokali.

Autor: PAP

Data: 12-07-2021, 16:38

Niemcy: Po lockdownie brakuje pracowników w gastronomii i hotelarstwie. fot. Alana Harris on Unsplash

Niemcy: Brakuje kucharzy i pracowników sezonowych

Według Ingrid Hartges, dyrektor generalnej Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (Dehoga), brakuje przede wszystkim kucharzy i pracowników obsługi, ale również pracowników sezonowych z zagranicy oraz dorabiających w restauracjach studentów.

Według Federalnej Agencji Pracy liczba pracowników objętych składkami na ubezpieczenie społeczne w branży gastronomicznej i hotelarskiej spadła w kwietniu do niecałych 940 tys. W porównaniu do kwietnia 2019 r. był to spadek o blisko 154 tys. osób, czyli ponad 14 proc. Nawet w porównaniu z kwietniem 2020 roku, kiedy pandemia koronawirusa objęła już Niemcy, zatrudnienie w kwietniu 2021 roku spadło o blisko 83 tys. pracowników, czyli o około 8 proc.

Niemcy: Pracownicy gastronomii uciekli do Austrii

Pracowników z branży gastronomicznej zatrudniły przede wszystkim duże sieci handlowe, ale niektórzy przenieśli się do Austrii i Szwajcarii, gdzie restauracje i hotele zostały wcześniej niż w Niemczech ponownie otwarte.

"Jesteśmy przekonani, że pracownicy powrócą" - powiedziała Hartges portalowi RND. Teraz ważne jest jednak, aby "polityka zapewniała długotrwałe otwarcie" branży - zastrzegła.