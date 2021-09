W nocy do centrum kraju wkroczy front atmosferyczny

Do zachodu słońca na przeważającym obszarze Polski środa będzie pogodna i bez opadów. W nocy od zachodu wejdzie front atmosferyczny z deszczem - powiedział PAP Marek Kurowski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Autor: PAP

Data: 29-09-2021, 15:03

W nocy do centrum kraju wkroczy front atmosferyczny /fot. PTWP

W ciągu dnia środa będzie jeszcze pogodna i bezdeszczowa w przeważającej części kraju. Jedynie na zachodnich krańcach, gdzie zachmurzenie będzie większe, możliwe są opady deszczu.

"Jeżeli chodzi o temperatury maksymalne w ciągu dnia, to możemy mówić o wartościach całkiem przyjemnych, jak na tę porę roku. Na południowym zachodzie termometry dzisiaj wskażą około 19-20 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej będzie w pozostałych regionach. Najmniejsze wartości temperatur spodziewane są na północnym wschodzie, bo około 14-15 stopni. Słaby wiatr z kierunków południowych nie powinien też nam dokuczać" - powiedział Kurowski.

W nocy ze środy na czwartek w głąb kraju od zachodu zacznie przesuwać się front atmosferyczny z towarzyszącymi mu przelotnymi opadami deszczu. Do końca dnia obejmie swoim zasięgiem zachodnią połowę kraju, na wschodzie dochodząc do linii województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W nocy największe opady deszczu spodziewane są nad Małopolską. Temperatura spadnie do 6-8 stopni na wschodzie kraju i około 12 stopni Celsjusza na zachodzie.