Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, minister rodziny Marzeny Maląg oraz przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z całego kraju rozpoczęła się w sobotę w Opocznie (Łódzkie) I Parada Kół Gospodyń Wiejskich - Kolory Polskiej Wsi.

"Koła gospodyń wiejskich mają długą i bogata tradycję, stanowią wzór aktywnej troski o lokalną wspólnotę. Za to z wielu innych powodów jesteśmy im wdzięczni. Zapewniam, że ta wdzięczność wiąże się z dalszym systematycznym rządowym wsparciem tych organizacji. Podtrzymywanie i wzmacnianie aktywności kół gospodyń to jeden z punktów naszego programu wyrównywania szans obszarów wiejskich" - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników parady, który odczytał minister Telus.

Premier zauważył, że gospodynie wiejskie pełnią rolę strażniczek rodzimej kultury i lokalnej tradycji, ale też dają przykład przedsiębiorczości i zaangażowania.

List do uczestników skierował też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Nie sposób wyobrazić sobie życia naszej wsi bez kół gospodyń wiejskich. Są one bowiem jedną z najstarszych organizacji społecznych działających w Polsce. Historycy nie są pewni, komu przypada palma pierwszeństwa - czy towarzystwu gospodyń założonemu w 1866 roku w Piasecznie na Pomorzu, czy kołu powołanemu do życia w 1877 roku we wsi Janisławice w pow. skierniewickim; tworzycie szanowne panie organizację o przepięknym rodowodzie i bogatej tradycji" - zaznaczył prezes PiS w liście, który odczytała wiceminister rolnictwa Anna Gębicka.

Zdaniem Kaczyńskiego, troska o zachowanie tradycji w różnych jej przejawach, nabiera we współczesnym zglobalizowanym, ujednolicającym się i laicyzującym się świecie coraz większej wagi.

"I Parada Kół Gospodyń Wiejskich - Kolory Polskiej Wsi jest m.in. polem rywalizacji w ramach konkursu +bitwa regionów+. To bardzo cenna inicjatywa, wypływająca z miłości zarówno do małych ojczyzn, jak i do dobrej kuchni. To jak ona jest smakowita, będą udowadniać panie kuchmistrzynie, stające w kulinarnych szrankach, a z drugiej osoby delektujące się tymi pysznościami" - dodał w liście prezes PiS.

Minister Marzena Maląg podkreśliła, że wprowadzone przez rząd PiS w ramach programów społecznych wsparcie płynie przede wszystkim do mieszkańców małych miejscowości. Jak dodała, działania rządu oparte są na wiarygodności i spełnianiu obietnic.

Minister odczytała także list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym podkreślała ona, że w dniu spotkania gospodyń wiejskich Opoczno stanie się miejscem społecznej integracji, a wszystkich uczestników połączy duma z lokalnego dziedzictwa, jakim jest bogata kultura ludowa, na którą składa się muzyka, barwne stroje, obrzędowość i smak regionalnej kuchni.

I Parada Kół Gospodyń Wiejskich - Kolory Polskiej Wsi rozpoczęła się od mszy świętej w opoczyńskim Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, następnie przedstawiciele kół gospodyń w strojach regionalnych przeszli ulicami miasta na plac, gdzie odbędzie się bitwa regionów oraz koncerty m.in. zespołów ludowych.