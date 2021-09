W pawilonie Polski Expo w Dubaju trwa montaż głównej ekspozycji

Niespełna miesiąc przed rozpoczęciem wystawy Expo 2020 instalowany jest kluczowy element ekspozycji pawilonu narodowego: Polski Stół - przekazała PAP Polska Agencja Inwestycji i Handlu. We wrześniu do w Dubaju przyjedzie też pierwsza grupa studentów - gospodarzy Pawilonu Polski.

Autor: PAP

Data: 05-09-2021, 11:36

Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z pierwszych globalnych wydarzeń, które odbędzie się od wybuchu pandemii COVID-19. Światowa wystawa w Dubaju rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 31 marca 2022 r. fot. Shutterstock

Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju

Jak powiedział PAP prezes PAIH Krzysztof Drynda, trwa też rekrutacja na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które zostało zaplanowane na 6 grudnia 2021 r. - dotąd zgłosiło się ponad 100 firm z Polski oraz z rynków arabskich. "Będzie to największe wydarzenie o charakterze gospodarczym przez cały czas trwania Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. Docelowo w wydarzeniu weźmie udział ok. 500 uczestników" - wskazał.

PAIH przekazała, że na niespełna 30 dni przed rozpoczęciem Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju trwa montaż kluczowego elementu ekspozycji: Polskiego Stołu - instalacji, stworzonej z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, stal, aluminium i ceramika. Wśród twórców są m.in. Oskar Zięta, PIAP Space czy Zakłady Ceramiczne Bolesławiec. Za projekt kreatywny instalacji odpowiadają firmy Science Now, Stellar Fireworks, Tellart oraz RAZ. Konstrukcję "Polskiego Stołu", elementy drewniane i warstwę interaktywną instalacji wykonała firma Ejsak Group.

Szef PAIH zaznaczył, że przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z oferty programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w dubajskim Expo. "Wciąż trwa Program Partnerski, a już we wrześniu rusza nowy cykl webinariów poświęconych rynkom afrykańskim" - wyjaśnił Drynda. Zachęcił przedsiębiorców do udziału w seminariach biznesowych, które odbędą się w Pawilonie Polskim podczas wystawy. Jak dodał, Program Partnerski obejmuje ofertę pakietów sponsorskich, na różnym poziomie zaangażowania finansowego. "Daje też możliwość współpracy przy organizacji różnych inicjatyw typu konferencje, seminaria, prezentacje, pokazy mody czy degustacje" - zaznaczył. Chodzi m.in. o takie kategorie partnerstwa jak: wyposażenie pawilonu, wydarzenia towarzyszące czy wydarzenia towarzyszące branżowe.

Polska na Expo 2020 w Dubaju

Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju powiedział w rozmowie z PAP, że poza montowaną obecnie instalacją multimedialną Polski Stół we wrześniu instalowana będzie też rzeźba Oskara Zięty, która wzbogaci jedną ze stref ekspozycji. "Instalacja jest potwierdzeniem hasła przewodniego Pawilonu +Polska. Kreatywność inspirowana naturą+ i punktem wyjścia opowieści o Polsce, którą odwiedzający poznają podczas zwiedzania" - przypomniał. Dodał, że Polski Stół "wypełniają historie i wątki o polskiej kulturze, zasobach, współczesnej nauce i technologii".

Malinowski wyjaśnił, że powierzchnia Polskiego Stołu została stworzona z ponad 120 modułów - wyfrezowanych bloków z polskiego drewna jesionowego. Każdy z nich przedstawia wybraną część Polski - ukształtowanie terenu, krajobraz, przestrzeń miejską. "Wszystkie elementy zostały złożone przy pomocy generatywnego algorytmu projektowania, podczas gdy dane źródłowe zostały uzyskane z satelitów programu obserwacji Ziemi Copernicus" - podkreślił.

Według PAIH we wrześniu do Pawilonu Polski przyjedzie pierwsza grupa studentów, którzy będą pełnili rolę gospodarzy Pawilonu Polski. Jak przypomniał Malinowski, program staży i praktyk realizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z pięcioma uczelniami, wśród których są: Grupa Uczelni Vistula, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku.

Zdaniem szefa PAIH organizacja Wystawy Światowej Expo w Dubaju, po raz pierwszy w historii w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, daje możliwość zaprezentowania potencjału polskich przedsiębiorców nowym grupom. Drynda zachęcił przedsiębiorców do "poszukiwania możliwości biznesowych i ekspansji również na dalszych rynkach, pozaeuropejskich". Zwrócił uwagę, że Expobędzie szansą do uczestnictwa w wielu branżowych wydarzeniach związanych z biznesem w Afryce. Wymienił m.in. organizowane przez PAIH Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 23 lutego 2022 r. "Przed rozpoczęciem Expo przeprowadzimy cykl webinariów +Poznaj rynki afrykańskie przed Expo 2020 Dubai+, który będzie praktycznym przewodnikiem po wybranych rynkach afrykańskich" - powiedział. Drynda liczy, że za kilka lat udział poszczególnych regionów afrykańskich w polskim eksporcie znacznie się zwiększy, "a Wystawa Światowa Expo 2020 Dubai będzie katalizatorem tych zmian".

Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jedno z pierwszych globalnych wydarzeń, które odbędzie się od wybuchu pandemii COVID-19. Światowa wystawa w Dubaju rozpocznie się 1 października 2021 r. i potrwa do 31 marca 2022 r. Za koncepcję architektoniczno-tematyczną Pawilonu Polski odpowiada pracownia WXCA. Więcej informacji na stronie www.expo.gov.pl i w kanałach społecznościowych "Poland at Expo".