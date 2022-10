W październiku 2022 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od prezentowanego we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

W październiku niższe wskaźniki koniunktury, fot. shutterstock

Przetwórstwo przemysłowe

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 21,1 - niższym od sygnalizowanego we wrześniu (minus 18,8).

Budownictwo

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 22,1 - niższym od notowanego przed miesiącem (minus 19,1).

Handel hurtowy

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 9,0 - zbliżonym do odnotowanego we wrześniu (minus 8,3).

Handel detaliczny

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 11,7 - niższym niż przed miesiącem (minus 9,5).

Transport i gospodarka magazynowa

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 7,5 - zbliżonym do sygnalizowanego we wrześniu (minus 7,2).

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie minus 22,9 wobec minus 18,6 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej pesymistyczne oceny koniunktury (minus 26,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 18,9).

Informacja i komunikacja

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 9,1 - nieco niższym od sygnalizowanego we wrześniu (plus 10,6).

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie plus 9,3 - niższym od notowanego przed miesiącem (plus 11,1).