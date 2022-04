W piątek kurs złotego bez większych zmian

W piątek wieczorem złoty umocnił się wobec euro o 0,02 proc., ale osłabił się do dolara o 0,04 proc.

Autor: PAP

Data: 08-04-2022, 18:42

Kurs złotego w piątek bez większych zmian /fot. Shutterstock

W piątek około godziny 18.10 kurs euro do złotego wynosił 4,634, co oznacza umocnienie polskiej waluty o 0,02 proc. do czwartkowego zamknięcia.

Złoty umocnił się do dolara

Z kolei amerykańska waluta kosztowała 4,261 zł, co oznacza, że złoty umocnił się wobec niej o 0,04 proc.

Do większej zmiany doszło w przypadku pary złoty - frank szwajcarski. Złoty osłabił się o 0,11 proc. i za franka trzeba było zapłacić 4,567 zł.