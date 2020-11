W piątek lub na początku przyszłego tyg. informacja nt. organizacji życia gospodarczego

"Jutro, jeśli się uda nam pozbierać wszystkie parametry, albo w poniedziałek - na początku przyszłego tygodnia - przedstawimy plan na najbliższych kilka miesięcy. Taki, który będzie odnosił się do tego, jak dzisiaj zamrożone branże mogłyby funkcjonować, jak handel ma funkcjonować, jak planujemy przed Świętami zorganizować życie gospodarcze. Obecny poziom zakażeń wskazuje na to, że epidemia się stabilizuje, ale bynajmniej nie jest jeszcze opanowana" - powiedział podczas czwartkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego premier.



"Chcemy zaplanować też działania po Świętach, jak również później - od końca stycznia i w lutym, w sytuacji kiedy można wierzyć, że przynajmniej pierwsze partie szczepionki będą dostępne w Polsce" - dodał.



Jak wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina, zapowiadany przez premiera plan będzie zawierał też elementy "czasowego zwiększania obostrzeń w okresie poświątecznym".



"Będzie on dosyć precyzyjnie rozpisany, z określonymi warunkami wchodzenia w poszczególne etapy. Też z pewnymi elementami czasowego zwiększania obostrzeń w okresie poświątecznym, bo spodziewamy się, że w czasie Świąt i w okresie przedświątecznych zakupów skala zakażeń wzrośnie" - powiedział podczas posiedzenia RDS Gowin.



"W oczywisty sposób elementem tego planu będzie też kwestia odmrażania i skali odmrażania edukacji" - dodał.