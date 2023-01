Biznes i technologie

W piątek po południu złoty umacnia się względem głównych walut

Autor: PAP

Data: 20-01-2023, 17:39

W piątek ok. godziny 17.05 złoty umocnił się o 0,17 proc. w stosunku do euro do ponad 4,70 zł, o 0,31 proc. względem dolara amerykańskiego do ok. 4,34 zł i o 0,70 proc. wobec franka szwajcarskiego do niespełna 4,72 zł.

W piątek po południu złoty umacnia się względem głównych walut /fot. Shutterstock