W piątek po południu złoty umocnił się wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 10-11-2023, 17:33

W piątek ok. godz. 17.25 złoty zyskiwał 0,35 proc. do euro, wycenianego na 4,42 zł, zyskiwał też 0,26 proc. do amerykańskiego dolara, wycenianego na 4,15 zł. Polska waluta umacniała się ponadto o 0,35 proc. do szwajcarskiego franka, za którego płacono 4,59 zł.

