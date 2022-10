W piątek na wschodzie kraju możemy spodziewać się ładnej, słonecznej pogody. Im dalej na zachód, tym zachmurzenie będzie większe i możliwe przelotne opady deszczu - poinformował PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W piątek pogodnie na wschodzie, pochmurno na zachodzie /fot. Unsplash

Pogodnie we wschodniej Polsce

W piątek po południu najwięcej słońca i bez opadów we wschodniej Polsce. Ogrodnik poinformował, że im dalej na zachód, tym zachmurzenie będzie większe. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami może padać słaby, przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna od 13 do 15 st. C na wschodzie, 17 st. na zachodzie - w Lubuskiem, do 18 st. na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy okresami duże. Tam może padać deszcz. Najwyższa suma opadów może wynieść do 5 mm na Dolnym Śląsku, w Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Płockiej i w rejonie Zgorzelca. We wschodniej i centralnej Polsce wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna od 5 st. C na wschodzie kraju i w Kotlinach Karpackich, ok. 8 st. w centralnej Polsce, do 11 st. na zachodzie i północy. Wiatr słaby, tylko nad samym morzem umiarkowany i porywisty do 40 km/h.