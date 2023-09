Biznes i technologie

W piątek rano kurs złotego bez większych zmian

Autor: PAP

Data: 15-09-2023, 08:23

W piątek rano kurs złotego w stosunku do głównych walut zmienił się nieznacznie. Do euro złoty lekko stracił i wspólna waluta kosztowała nieco ponad 4,63 zł, zaś dolar nieznacznie potaniał do złotego.