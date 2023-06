W piątek w Grodzisku Mazowieckim rozpoczyna się XI Zjazd Dużych Rodzin. Goścmi trzydniowe wydarzenia pod hasłem "Rodzina tworzy dobry klimat" będą m.in. wiceminister Barbara Socha, wiceminister Piotr Uściński i prezes ZUS Gertruda Uścińska – poinformował PAP Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie, trzydniowe spotkanie, na które zaproszone są rodziny z przynajmniej trojgiem dzieci. Celem zjazdu jest integracja rodzin wielodzietnych, wspieranie działań w dziedzinie polityki rodzinnej i promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny. "Jest to czas wymiany doświadczeń w zakresie wychowywania dzieci" - poinformował PAP Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". Spotkanie rozpoczyna się w piątek 16 czerwca.

W sobotę 17 czerwca zaplanowany jest panel społeczno-ekonomiczny "Wzmacnianie fundamentów silnego społeczeństwa - czyli o konstruktywnych rozwiązaniach dla rodzin". Wśród zaproszonych gości będą: wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

"Będą oni wspólnie zastanawiać się nad niezbędnymi zmianami w bieżącej polityce prorodzinnej, które przyczynią się do poprawy jakość życia dużych rodzin i zagwarantują ich sprawiedliwe traktowanie w systemie podatkowym, mieszkaniowym, społecznym i prawnym" - wskazano w komunikacie.

Zaplanowana jest także międzypokoleniowa debata na temat ekologii "Rodzina szansą dla klimatu". Wezmą w nim udział m.in. dyrektor Instytutu Pokolenia Michał Kot, dyr. UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska i autorka bloga "Inżynier w zielonych okularach.

Jak zapewniają organizatorzy zjazdu, "rodziny będą mogły spędzić także czas razem". Wieczorem w parku Skarbków odbędzie się koncert dla mieszkańców Grodziska i uczestników zjazdu. Zagra Orkiestra Big Band i zespół małe TGD.

Na zakończenie zjazdu w niedzielę odbędzie się msza św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku Mazowieckim (2013), kolejne w Lublinie (2014), Łowiczu (2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017), Szczecinie (2018), Lubartowie (2019), Warszawie (2020, 2021) i w Wadowicach (2023).

XI Zjazd Dużych Rodzin swoim honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda wraz małżonką. Partnerem generalnym XI Zjazdu Dużych Rodzin jest PKN ORLEN, partnerem strategicznym XI Zjazdu jest Fundacja BGK.

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" to stowarzyszenie, które od 2007 r. zmierza do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. telefoniczną linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin i warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie.

Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).