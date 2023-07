W pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy; kierowana była do nich co piąta oferta pracy - wynika z danych Pracuj.pl. Na drugim miejscu poszukiwanych specjalizacji znaleźli się informatycy; adresowanych do nich było 13 proc. ogłoszeń.

W pierwszym półroczu najwięcej ofert pracy dla sprzedawców /fot. Shutterstock

Wciąż sporo ofert pracy na rynku

W pierwszym półroczu br. zamieszczono w serwisie 454 tys. ofert, o 24 proc. mniej niż w rekordowym pod tym względem pierwszym półroczu 2022 roku. Jak podkreślono, mimo spadku skala rekrutacji utrzymała się na tle ostatnich 5 lat na stosunkowo wysokim poziomie.

W raporcie zauważono, że po kilku latach ciągłych wzrostów w liczbie rekrutacji, w pierwszej połowie roku firmy mierzyły się z wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które wpływały na kondycję organizacji i koszty prowadzenia biznesów. Zmieniał się także klimat inwestycyjny, na który wpływ miały m.in. wojna w Ukrainie i wysoka inflacja. Wyzwaniom kosztowym towarzyszyły rosnące oczekiwania płacowe pracowników.

Najwięcej potrzeba sprzedawców

Na pierwszym miejscu najbardziej poszukiwanych specjalizacji znaleźli się w pierwszym półroczu sprzedawcy (kierowana była do nich co piąta oferta pracy) wyprzedając specjalistów IT (rekrutacji informatyków dotyczyło 13 proc. ogłoszeń). 10 proc. ofert było adresowanych do pracowników fizycznych, 9 proc. do ekspertów ds. finansów i po 6 proc. do inżynierów i pracowników obsługi klienta.

Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku to nowa perspektywa i dalsze obserwacje zmian, które zachodzą na rynku pracy - na szczyty zestawień powraca sprzedaż, IT notuje spadki - skomentował wyniki raportu dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu w Grupie Pracuj Rafał Nachyna.

Zwrócił uwagę, że już w drugiej połowie ubiegłego roku widać było oznaki spowolnienia wśród pracodawców.

Weszli oni w okres oczekiwania na to, co przyniosą najbliższe miesiące. Duża niepewność gospodarcza sprawia, że rekrutacji jest mniej, niż w analogicznym okresie 2022 roku. Porównujemy jednak obecną sytuację do rekordowych rezultatów postpandemicznych, a patrząc szerzej, w perspektywie ostatnich lat wciąż mówimy o wynikach bardzo dobrych - stwierdził Nachyna.

Kto szuka pracowników?

Jeśli chodzi o branżę reprezentowaną przez pracodawcę zamieszczającego ogłoszenie, w pierwszych sześciu miesiącach roku najbardziej aktywne były firmy z branży finansów i bankowości - ich udział wyniósł 12 proc. Na drugim miejscu uplasowały się firmy z obszaru handlu i sprzedaży B2C (9 proc.), a na trzecim IT (spadek o 3 pkt proc.). Jak wskazano, spadek udziału ogłoszeń od firm IT jest potwierdzeniem obserwacji ekspertów rynkowych, podkreślających wyzwania branży nowych technologii, związane z weryfikacją pandemicznych inwestycji i nieco gorszą kondycją tego sektora. Spowodowało to większą powściągliwość w decyzjach rekrutacyjnych i okres ochłodzenia po rekordach z minionych lat.

37 proc. ogłoszeń aktywnych w serwisie Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2023 roku stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną, hybrydową lub dowolny wybór jednego z tych modeli. Niemal jedna trzecia (30 proc.) umożliwiała pracę hybrydową, a 17 proc. - pracę zdalną.

16 proc. ogłoszeń stanowiły oferty dotyczące osób starających się o pracę na początkujących stopniach kariery. W serwisie zaobserwowano większą aktywność pracowników poszukujących pracy. Liczba aplikacji na ogłoszenia wzrosła rok do roku o 14 proc.