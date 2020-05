W pierwszym tygodniu odmrażania gospodarki spadła liczba zapytań o kondycję kontrahentów

BIG InfoMonitor: od 4 do 10 maja 40-proc. spadek sprzedaży firm

BIG InfoMonitor szacuje dynamikę gospodarczą poprzez liczbę raportów sprawdzających wiarygodność płatniczą potencjalnych klientów w porównaniu ze statystykami sprzed roku. Wielu sprzedających, przed podpisaniem umowy, zagląda do rejestru dłużników i sprawdza, czy klient – przedsiębiorca lub osoba fizyczna – nie ma niespłaconych długów.

W ósmym tygodniu zablokowania gospodarki odwrócił się dotychczasowy spadkowy trend sprzedaży firm. Po tym jak 4 maja otworzyły się dla klientów centra handlowe i hotele, a do pracy wrócili rehabilitanci, sprzedaż firm od 4 do 10 maja zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Dwa poprzednie tygodnie statystyki te wyglądały gorzej, bo spadek wynosił 46 i 47 proc.

Po pierwsze ruszyła sprzedaż firm zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych. Mieści się tam wiele punktów obsługi klienta należących do firm telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej czy banków. Po drugie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, częściowe odmrożenie gospodarki podziałało również na inne branże. Spadek popytu i podaży przestał się pogłębiać, da się nawet zauważyć poprawę. Przed nami kolejne etapy luzowania obostrzeń. Ważne, by próby powrotu nie przyniosły znaczącego wzrostu zachorowań, bo mogłoby to schłodzić nastroje i wyhamować chęć działania - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Każdego dnia przedsiębiorstwa różnego rodzaju upewniają się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, czy mogą zaufać konsumentowi, który np. chce kupić telefon lub pakiet telewizji kablowej. Sprawdzają też, czy długów nie firma, która składa zlecenie na usługi lub towary. Im ruch w gospodarce większy, tym więcej pytań o solidność płatniczą osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Jednak w sytuacji blokady gospodarki liczba takich zapytań spada. W pierwszym tygodniu paraliżu wynikającego z obostrzeń gospodarczych, między 16 a 22 marca, było ich o ponad 20 proc. mniej niż w analogicznym tygodniu minionego roku, w kolejnych tygodniach spadek się pogłębiał, by na początku maja nieco się odbić do 40 proc. - mówi Sławomir Grzelczak.