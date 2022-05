W płocku będzie produkowana poliolefinowa folia shrink sleeve TD

W zakładzie Innovia w Płocku 4 maja 2022 r. została uruchomiona nowa linia produkcyjna o szerokości 6 metrów. Jest to jednocześnie pierwsza na świecie linia w pełni zaprojektowana i przygotowana specjalnie pod produkcję folii termokurczliwej na bazie poliolefin o niskiej gęstości, przeznaczonej do wytwarzania etykiet termokurczliwych.

Autor: opr. RW

Data: 06-05-2022, 13:07

W płocku będzie produkowana poliolefinowa folia shrink sleeve TD /fot. mat.pras

Celem inwestycji jest zwiększenie w Polsce dostępności pływającej folii poliolefinowej, której wydajność i proekologiczne właściwości mają pomóc firmom w realizacji celów środowiskowych związanych z recyklingiem opakowań i gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to również kolejny krok w kierunku „odczarowania" tworzyw sztucznych, udowadniający, że materiał ten może wspierać działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wartość nowej inwestycji wynosi 23 mln euro.

Folia łatwa do oddzielenia z butelek i pojemników PET

Z folii tej, wykonanej z poliolefin o niskiej gęstości, wytwarza się wytrzymałe i pływające rękawy termokurczliwe oraz etykiety, które w prosty i szybki sposób można oddzielić od butelek i pojemników z tworzywa PET, HDPE i PP. To zdecydowanie ułatwia proces segregacji i recyklingu tych opakowań, a w efekcie prowadzi do pozyskania wysokiej jakości surowca – w postaci płatków PET, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych butelek PET nadających się do kontaktu z żywnością. Tym samym firma tworzy zamknięty obieg dla butelek z tworzyw sztucznych, spełnia obowiązujące normy środowiskowe i wpisuje się w obowiązujące proekologiczne standardy.

Materiał termokurczliwy na bazie poliolefinowej folii jest przeznaczony do pakowania żywności, głównie napojów i produktów mlecznych, ale także artykułów chemii gospodarczej, środków higieny osobistej i kosmetyków.

Folia łatwa do odzyskania

- Otwarcie linii produkcyjnej jest zwieńczeniem naszej strategicznej inwestycji w produkcję wysokowydajnej folii termokurczliwej. Dzięki niej zbliżamy się do zamkniętego obiegu opakowań, czyli ważnego celu dla firm produkujących dobra konsumpcyjne – mówi Dariusz Stańczak, Plant Manager w Innovia UK i Polska.

– Nowe moce pozwolą nam zaopatrywać producentów etykiet i rękawów termokurczliwych w wysokiej jakości pływający materiał termokurczliwy. Pomoże to zrewolucjonizować nie tylko wygląd opakowań, ale cały rynek, przez co klienci będą dokonywać bardziej proekologicznych wyborów - dodaje.

RayoFloat™ APO to przezroczysta, niepowlekana folia termokurczliwa, która unosi się na wodzie, ponieważ jej gęstość wynosi poniżej 0,93 g/cm³. Ponadto jest to materiał połyskliwy, odporny na ścieranie oraz doskonale nadaje się pod zadruk. Stopień kurczliwości wynosi do 70%. Folia RayoFloat została zatwierdzona przez europejską platformę butelek PET EPBP. Można ją także z powodzeniem stosować na pojemnikach wykonanych z HDPE i PP.

Folia projektowana pod recykling

Firma CCL Label, do której należy Innovia Films, od lat współpracuje z międzynarodowymi markami w opracowywaniu pojemników PET nadających się do recyklingu w obiegu zamkniętym (bottle-to-bottle). Rękawy termokurczliwe wykonane z poliolefin to łatwy w recyklingu odpowiednik opakowań z PP i PE, gdyż materiał ten należy do tej samej rodziny tworzyw sztucznych.

- W ostatnich latach obserwujemy duże zmiany na rynku. Marki coraz częściej stosują się do oficjalnych wytycznych „projektowania pod recycling” i przeprojektowują swoje opakowania, aby osiągnąć cele związane z recyklingiem. Etykiety odgrywają ważną rolę w tym procesie, a właściwości użytkowe materiałów etykietowych w dużej mierze mogą wspomagać możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania surowców – mówi Günther Birkner, członek zespołu zarządzającego w CCL.

– Celem inwestycji w Polsce jest znaczne zwiększenie możliwości produkcyjnych w zakresie poliolefinowych folii termokurczliwych, które jeszcze niedawno były bardzo trudno dostępne. Dzięki globalnej sieci zakładów CCL Label jesteśmy w stanie przetwarzać folię RayoFloat w gotowe rękawy pod nazwą EcoFloat i szybko dostarczać je na linie pakujące. Ponieważ są one łatwe w odzyskiwaniu i przetwarzaniu, inicjatywa ta umożliwi naszym klientom podniesienie stopnia recyklingu ich opakowań - wskazuje.

Folia EcoFloat unosi się na wodzie

Z racji tego, że rękawy termokurczliwe EcoFloat są wykonane na bazie poliolefin o niskiej gęstości, proces ich recyklingu metodą separacyjno-sedymentacyjną (wykorzystującą różnice gęstości) stosowaną w zakładach recyklingu PET różni się zasadniczo od recyklingu innych materiałów. EcoFloat unosi się na wodzie, co pozwala na bezproblemowe oddzielenie go od cięższych płatków PET (które opadają na dno zbiorników flotacyjnych). Dzięki łatwej separacji uzyskuje się wysokiej jakości granulat, który można ponownie wykorzystać do produkcji nowych butelek PET, zamykając w ten sposób obieg. W rezultacie z jednorazowych opakowań PET powstają nowe produkty, dzięki czemu zmniejsza się ilość nowo produkowanego plastiku, a tym samym redukuje się zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Materiał został zatwierdzony przez europejską platformę butelek PET EPBP

- Inwestycja ta wpisuje się w nasze zobowiązanie. Jego istotą jest zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych i podjęcie kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy podpisując Globalne Zobowiązanie Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi pod przewodnictwem fundacji Ellen MacArthur. W przyszłości rządy będą wyznaczać cele dotyczące wskaźników recyklingu odpadów komunalnych. Ich realizacja nie będzie możliwa bez inwestycji w nowe technologie produkcji materiałów opakowaniowych, które powstały w myśl koncepcji ‘projektowania pod recykling’. Opakowania z materiału EcoFloat, czyli z unoszącej się na wodzie termokurczliwej folii na bazie poliolefinu o niskiej gęstości, spełniają wymagania określone w wytycznych dotyczących projektowania opakowań – podsumowuje Günther Birkner.