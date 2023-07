Biznes i technologie

W połowie sierpnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem Via Baltica

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 07:07

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że w połowie sierpnia udostępni do ruchu ostatni z trzech fragmentów Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km. Oddanie do ruchu uzależnione jest od zakończenia prac poprawkowych.