W Polsce hamuje się rozwój dużych gospodarstw? "Tracimy dystans do czołówki UE"

Niepokojący jest fakt, że od wielu lat polityka rolna w Polsce ukierunkowana jest na gospodarstwa małe, niskotowarowe; zdarzają się rozwiązania prawne hamujące rozwój gospodarstw wielkotowarowych - mówi nam prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor IERiGŻ.

Prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor IERiGŻ jest zdania, że środki z PROW powinny trafiać także do wielkotowarowych gospodarstw rolnych. fot. PTWP

Rolnictwo polskie jest branżą, która sama siebie przedstawia jako niedoinwestowaną, pokrzywdzoną, poddawaną presji, ograniczaną. Natomiast w opinii Ministerstwa Rolnictwa niezależnie od tego kto jest ministrem, to branża która mocno się rozwija, a efekty tego rozwoju widać choćby w poziomie eksportu - w I kw. 2022 r. wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2021. Który z tych obrazów polskiego rolnictwa jest prawdziwy?

Prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że oba te obrazy są prawdziwe.

W ocenie prof. Kowalskiego niepokojący jest natomiast fakt, że od wielu lat polityka rolna w Polsce ukierunkowana jest na gospodarstwa małe, niskotowarowe.

Nasz rozmówca podkreśla, że od dłuższego czasu zwraca uwagę na to, że działania wobec wsi powinny być zróżnicowane.

W ocenie Kowalskiego środki z PROW i innych programów dedykowanych rozwojowi rolnictwa powinny być kierowane do wielkotowarowych nowoczesnych gospodarstw, bo czy się to komuś podoba czy nie, skala produkcji wywiera olbrzymi wpływ na opłacalność produkcji.

- W latach 90. XX w. powszechnie zaakceptowano konieczność wyposażania gospodarstw i firm z branży spożywczej w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, co w dalszej perspektywie umożliwiło ekspansję na rynki zagraniczne. Zmniejszył się dystans w produktywności rolnictwa polskiego w stosunku do przodujących krajów UE. To do dziś procentuje, umożliwiając reagowanie na szybko zmieniającą się strukturę konsumpcji. W ciągu paru lat widać bardzo wyraźnie nowe trendy: w dużych miastach ponad 20% gospodarstw domowych odeszło od konsumpcji mięsa, podczas gdy do tej pory miarą zadowolenia konsumenta był wskaźnik spożycia mięsa - wszystkie konflikty z którymi mieliśmy do czynienia w PRL zaczynały się od wzrostu cen mięsa. Teraz to nie jest priorytet - konsumenci szukają nowych doznań, żywność już dla wielu konsumentów ma być nie tylko funkcjonalna, ale także inteligentna, dostarczająca organizmowi odpowiednich elementów w odpowiednich proporcjach. Sztuczne białko, sztuczne mięso, żywność genetycznie modyfikowana, to już dzisiejsza codzienność rozwiniętych rynków. Nawiasem mówiąc, konsumenci krajów rozwiniętych szykują w żywności także jako rozrywkę w sytuacji, gdy setki tysięcy ludzi na świecie umiera z głodu. To wszystko jest wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa, na to wyzwanie mogą odpowiedzieć tylko gospodarstwa nowoczesne, odpowiednio doinwestowane - podsumowuje prof. Kowalski.