W Polsce coraz więcej uchodźców z Ukrainy

Liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce wzrosła, obecnie jest ich ok. 3 mln; może to oznaczać wzrost liczby uchodźców także w Niemczech - powiedział w Berlinie prezydent Andrzej Duda. Z prezydentem RFN powinniśmy się zwracać do UE o specjalne wsparcie finansowe na pomoc uciekającym przed wojną - dodał.

Prezydent po spotkaniu z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem podkreślił, że rozmawiali oni m.in. o sprawach Ukrainy. "Mamy tutaj z panem prezydentem jedno zdanie: trzeba wspierać Ukrainę ze wszystkich sił" - powiedział Duda.

Polska zapewniła wsparcie Ukrainie

Jak zaznaczył, Polska zapewniła ogromne wsparcie militarne Ukrainie, które szacuje na ok. 2 mld dolarów. "Z satysfakcją przyjmujemy informacje o tym, że produkowane w Polsce uzbrojenie sprawdza się i pomaga rzeczywiście żołnierzom ukraińskim bronić terytorium Ukrainy" - dodał.

Prezydent mówił też o wsparciu niesionym ukraińskim uchodźcom oraz o tym, że ich liczba w Polsce wzrasta.

Duda zwrócił uwagę, że obecna taktyka rosyjska polega na niszczeniu infrastruktury krytycznej na Ukrainie, a tym samym odbieraniu Ukraińcom możliwości ogrzewania domów i pozbawiania ich energii elektrycznej. Jak tłumaczył, to powoduje wzrost liczby ludzi uciekających przed mrozem, śmiercią i rosyjskimi rakietami.

Uchodźcy pojadą do Niemiec?

"Liczba uchodźców w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni wzrosła. Szacujemy, że obecnie jest ich około 3 milionów. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, bo prawdopodobnie będzie to oznaczało wzrost liczby uchodźców z Ukrainy w Niemczech" - podkreślił Andrzej Duda.

"Mówiłem panu prezydentowi, że uważam, że powinniśmy się zwracać do Wspólnoty Europejskiej, do Komisji Europejskiej o to, by było wsparcie specjalne finansowe, dedykowane dla naszych krajów, które ponoszą szczególne ciężary w związku z przyjęciem uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją" - podkreślił Duda.