W Polsce rusza centrum obliczeniowe Google Cloud

Google ogłosił oficjalnie uruchomienie w Warszawie regionu Google Cloud. Koncern zaznacza, że to 25. tego typu ośrodek na świecie, siódmy w całej Europie i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe centrum powstało we wspomnianej wcześniej współpracy z Operatorem Chmury Krajowej.

Region Google Cloud to infrastruktura obliczeniowa, która będzie przetwarzać znaczące ilości danych w bezpieczny sposób i służyć do uruchamiania zaawansowanych systemów IT oraz aplikacji.

Według zapowiedzi w chmurze Google przedsiębiorstwa mogą nie tylko przechowywać nawet największe zbiory danych, ale także analizować je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Pozwala to optymalizować decyzje biznesowe i procesy w firmie, a także obniżać koszty obsługi IT.

