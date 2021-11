W Polsce w pełni zaszczepionych jest 20,3 mln osób

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 20,3 mln obywateli; ponad 2,2 mln osób przyjęło dawkę przypominającą. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w poniedziałek do Sejmu trafi ustawa o Funduszu Kompensacyjnym.

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 20,3 mln obywateli

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 343 006 osób. Trzecią dawkę szczepionki przyjęły 260 132 osoby, a dawkę przypominającą - 2 213 650 osób.

W piątek w Sejmie odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół w sprawie walki z pandemią COVID-19. Po trwającym ponad dwie godziny spotkaniu Kraska spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

"Po pierwsze była zgoda wszystkich, abyśmy wprowadzili ustawę o Funduszu Kompensacyjnym. Ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. To będzie ustawa tylko o tym funduszu, nie będą w tej ustawie zamieszczone inne, dodatkowe rzeczy" - powiedział wiceminister. "Wszystkie strony zgadzały się, że to jest bardzo ważne, że także te osoby, które się wahają, czy się zaszczepić miały twardy dowód na to, że jak powstaną niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały za to jakąś rekompensatę" - dodał.

Kraska podał, że strony zgodziły się także jeśli chodzi o darmowe testy dla grup zawodowych mających kontakt z ludźmi, dodatki dla zawodów niemedycznych, zatrudnionych przy walce z pandemią. Przyznał, że zgody nie było w sprawie obostrzeń i certyfikatu covidowego. "Nie było tu jednomyślności, koła i kluby miały różne ona ten temat poglądy" - zaznaczył. Był też pomysł Koalicji Polskiej, by płacić za szczepienie (ten, kto się zaszczepi, dostanie pieniądze). "W tej sprawie też nie było jednomyślności" - poinformował.

Ograniczenia dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19

Z sondażu przeprowadzonego dla piątkowego "Super Expressu" wynika, że zdaniem 48 proc. badanych powinny w Polsce zostać wprowadzone ograniczenia dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Przeciwnego zdania jest 47 proc. ankietowanych, a 5 proc. nie ma zdania.

Resort zdrowia poinformował w piątek, że minionej doby badania potwierdziły 26 735 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 421 osób z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że z analizy zgonów z ostatniego tygodnia wynika, że ok. 75 proc. zmarłych to osoby niezaszczepione. "Spośród tych 25 proc. osób w pełni zaszczepionych, które niestety nie wygrały walki z covidem, 82 proc. to są osoby z wielochorobowością i z upośledzoną odpornością" - podał.

Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 1 971 606 osób. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 225 076 przypadków zakażeń. "Zaledwie 1,10 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 11,41 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni" - poinformowało MZ.

Nowa odmiana koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w piątek wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa wskazała jako "niepokojący". Specjaliści WHO analizujący nowy wariant określili go jako odmianę wysoce zaraźliwą. Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta. Nowa odmiana koronawirusa znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron.

Wariant B.1.1529 został wykryty 11 listopada w Botswanie. Trzy dni później potwierdzono jego obecność w organizmie pacjenta w RPA. Został także zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu. WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

Wiadomość o nowym wariancie koronawirusa jest bardzo niepokojąca - przekazała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wydanym w piątek oświadczeniu. Jak dodała, rozmawiała z naukowcami i producentami szczepionek, którzy podzielają jej obawy. "Trzeba zaszczepić się jak najszybciej, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło. I należy postępować zgodnie ze znanymi zasadami, aby się chronić" - dodała.

Komisja Europejska wydała rekomendację, aby paszport covidowy, uprawniający do swobodnej podróży w czasie pandemii, był ważny do dziewięciu miesięcy od przyjęcia drugiej dawki szczepienia. Komisja zaproponowała aktualizację zasad dotyczących bezpieczeństwa podróży w krajach Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone w związku z pandemią Covid-19.

Do tej pory w krajach UE wydano 650 mln cyfrowych zaświadczeń o pełnym zaszczepieniu przeciwko Covid-19.