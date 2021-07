W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 16,9 mln osób

W Polsce wykonano ponad 33,7 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 16,9 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 18 mln osób – wynika z zestawienia na stronach rządowych.

Autor: PAP

Data: 27-07-2021, 08:24

W Polsce wykonano ponad 33,7 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 16,9 mln osób. / fot. PTWP

Wykonano dokładnie 33 770 147 iniekcji, a w pełni zaszczepionych jest 16 986 230 osób. Pierwszą dawkę przyjęły 18 064 022 osoby. Dzienna liczba szczepień wyniosła 27 724.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 40 832 480 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Ponadto zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 617 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W poniedziałek dostarczono 1,5 mln dawek preparatu od Pfizer/BioNTech - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że kolejna dostawa szczepionki Pfizera zaplanowana jest za tydzień, również na poniedziałek.

Ponadto podał, że na piątek zaplanowane są dostawy 219 tys. szczepionek Moderny i 187 tys. Jannsena.

W poniedziałek w podkarpackiej gminie Jeżowe minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zbliżamy się do zaszczepienia przeciw COVID-19 blisko 60 proc. osób w Polsce. W grupie wiekowej powyżej 70 lat mamy już bardzo dobry parametr, prawie 80 proc. pełnego zaszczepienia.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "jesteśmy w takim tygodniu, gdzie będzie tych szczepień poniżej miliona, a do tej pory były tygodnie, gdzie tych szczepień było zdecydowanie więcej". Badania pokazują, że przeciwników szczepień jest około 20 proc., "ale to jest mniejszość i nie można dać się mniejszości zakrzyczeć" - podkreślił.

Niedzielski pytany był, czy rząd rozważa wprowadzenie ograniczeń dla osób niezaszczepionych, jak na przykład we Francji. Niedzielski powiedział, że w tej sprawie "na razie nie ma żadnych decyzji".

Ograniczenia dla niezaszczepionych w Polsce?

Wirtualna Polska przedstawiła w poniedziałek wyniki sondażu w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Wynika z nich, że 53,7 proc. ankietowanych jest przeciwko brakowi jakichkolwiek ograniczeń dla niezaszczepionych, a 41 proc. badanych uważa, że nie powinny ich spotykać żadne ograniczenia. 4,4 proc. badanych nie miało wyrobionej opinii.

Jeśli chodzi o zakaz wstępu do restauracji i kawiarni, to opowiedziało się za tym 40,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 54,6 proc. Z badania dla wp.pl wynika również, że 58,6 proc. respondentów nie popiera zakazu wstępu do centrów handlowych dla osób, które nie przyjęły preparatu przeciw COVID-19. Za opowiedziało się 34,1 proc. Odpowiedzieć na to pytanie nie potrafiło 7,3 proc. pytanych.

Według sondażu dla wp.pl 76,3 proc. osób jest przeciwna restrykcjom w postaci zakazu wstępu do placówek medycznych dla niezaszczepionych, a 20,8 proc. byłaby skłonna je zaakceptować. Niecałe 3 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Zwolennikami zakazu wstępu dla osób bez certyfikatu covidowego do pociągów okazało się 30,2 proc. pytanych. Z kolei 61,7 proc. z nich nie poparłoby takiego pomysłu. Nieco ponad 8 proc. nie miało wyrobionej opinii.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18. roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.