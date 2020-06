W Polsce zadebiutował rower kurierski

Firmowy punkt Szybkiej Paczki miał premierę wiosną ubiegłego roku w Poznaniu. Wtedy jeszcze ze statusem rozwiązania pilotażowego. Czy dzisiaj można już ocenić, jak sprawdził się ten pomysł? – Z miesiąca na miesiąc notujemy znaczące wzrosty w liczbie obsługiwanych paczek. Rozwój sieci punktów Szybkiej Paczki to dla nas cel strategiczny. Dążymy do tego, by oferować szeroki wachlarz nowoczesnych usług i działać w elastycznym modelu zorientowanym na indywidualne potrzeby klientów – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.

Firmowy punkt Szybkiej Paczki jest wyposażony m.in. w punkt pakowania, a nawet przymierzalnię (to ukłon w stronę osób zamawiających online odzież). Poza tym klienci mają tu możliwość odbioru i nadawania przesyłek za pobraniem, a płatności można dokonywać kartą lub BLIKIEM, z którym GLS niedawno nawiązał współpracę.

– To nowoczesna i komfortowa przestrzeń. Zakres usług jest dopasowany do potrzeb zarówno odbiorców, jak i nadawców, w tym również działających w branży e-commerce. Zapewniamy w pełni profesjonalną obsługę, zgodną z wypracowanym przez nas standardem. Zespół punktu w całości stanowią nasi pracownicy – dodaje Małgorzata Markowska.

Natomiast już od 10 lat rozwija się sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ ParcelShop GLS prowadzonych przez partnerów firmy, których liczba w całej Polsce przekroczyła 1000.

– To ważny element usług kurierskich. Systematyczna rozbudowa sieci punktów nadania i odbioru, znajdujących się w dogodnych lokalizacjach, pozwala nam być blisko klientów – podkreśla Małgorzata Markowska.

Kurierskim rowerem pod Wawelem

Krakowski punkt firmowy Szybkiej Paczki GLS jest zlokalizowany przy ul. Dietla 93, blisko skrzyżowania z ul. Starowiślną, a więc w ścisłym centrum miasta. Równocześnie służy jako stacja przeładunkowa dla przesyłek adresowanych do odbiorców w okolicy. Dociera do nich kurier poruszający się rikszą, a dokładniej rowerem kurierskim zbudowanym specjalnie na potrzeby tego rodzaju usług. W Polsce takiego rozwiązania nie stosowała dotąd żadna firma z branży. Dlaczego GLS wprowadza je akurat w Krakowie?

– W sercu miasta jest duża strefa ograniczonego wjazdu dla pojazdów silnikowych. Natomiast riksza bez problemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami dojeżdża bezpośrednio do odbiorców. Lokalizacja przy ul. Dietla pozwala nam połączyć rozwiązania ekologiczne, które również wpisane są w strategię naszego rozwoju, z Szybką Paczką – wyjaśnia Małgorzata Markowska.