W Polsce żywność nadal pakowana jest w plastik. Czym można go zastąpić?

Autor: oprac. OW

Data: 11-08-2022, 11:05

Od 2023 roku w Polsce systematycznie będą wycofywane opakowania z plastiku. Jednak nadal będzie można pakować żywność w plastik.

W Polsce żywność pakowana jest w plastik, fot. shutterstock

Zakaz plastiku w UE

Unia Europejska zakazała stosowania jednorazowych plastikowych sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek, patyczków kosmetycznych, patyczków do balonów, pojemników na żywność oraz kubków do napojów, także ze styropianu. Producenci innych opakowań z tworzyw sztucznych mają też zostać obłożeni dodatkowymi opłatami i obowiązkami informacyjnymi, więc nie będzie im łatwo. Unijne przepisy stosuje się już w ponad 20 krajach europejskich.

Rygorystycznie do tych regulacji podeszła Francja, w której od stycznia 2022 r. wprowadzony został zakaz pakowania prawie wszystkich owoców i warzyw w plastikowe opakowania. Na liście znalazły się między innymi pory, bakłażany, pomidory, jabłka, banany i pomarańcze. Do 2026 r. zakaz obejmie wszystkie owoce.

W Polsce trwają prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do unijnej dyrektywy. Mają zacząć obowiązywać od 2023 i podobnie jak w innych krajach mają doprowadzić do ograniczenia produkcji plastikowych opakowań. Jednak w Polsce, póki co nie mówi się o nic o zakazie pakowania żywności, owoców i warzyw w plastik.

Jaka może być alternatywa dla tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne i plastik mają bardzo długi okres rozpadu. Co może zastąpić plastik? Słyszy się o różnych rozwiązaniach np. trawie cytrynowej, bambusie, liściach palmowych, drewnie czy odpadach rolnych. Jednak na razie są to produkty stosunkowo drogie, niekiedy trudne do zastosowania w procesie produkcyjnym, a w niektórych rejonach niedostępne w dużych ilościach.

- Naturalnym zamiennikiem plastiku jest papier, tektura i w konsekwencji także opakowania z tektury litej. Degradacja papieru w naturalnym środowisku może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przykładowo, wyrzucona na śmietnik gazeta rozłoży się po sześciu tygodniach, a degradacja chusteczek higienicznych czy biletu komunikacji miejskiej może potrwać trzy miesiące. Organizacja recyklingu makulatury jest dobrze zorganizowana, pozwala odzyskać większą część wprowadzonych na rynek opakowań i kosztuje mniej niż opakowania z plastiku - mówi Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.