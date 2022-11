W poniedziałek ok. godz. 17.50 złoty umacniał się wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,67 zł, dolar ok. 4,67, a frank - 4,72 zł.

W poniedziałek po południu złoty umacniał się do głównych walut /fot. Shutterstock

Umocnienie się złotego

W poniedziałek po południu euro traciło do polskiej waluty ok. 0,1 proc. i było wyceniane na 4,67 zł. Złoty podobnie (ok. 0,1 proc.) zyskiwał także do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,72 zł.

Najbardziej, bo o ok. 1 proc. złoty zyskiwał do dolara, który był wyceniany na 4,67 zł.

W poniedziałek rano euro kosztowało ponad 4,69 zł, frank 4,73 zł, a dolar - 4,71 zł.