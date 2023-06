Około tysiąca osób bierze udział we wtorek w Poznaniu w Innovatorium Łukasiewicza - największym w kraju wydarzeniu poświęconym działalności badawczo-rozwojowej. Uczestnicy spotkania rozmawiają o tym, jak sprawić, by polskie firmy jeszcze chętniej inwestowały w innowacje.

W Innovatorium Łukasiewicza biorą udział naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele uczelni i administracji publicznej, eksperci w zakresie finansowania projektów B+R, przedstawiciele świata biznesu, goście z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.

W trakcie otwarcia wydarzenia odczytany został list od premiera Mateusza Morawieckiego. Premier podkreślił, że świadoma współpraca między nauką i biznesem skutecznie podnosi nie tylko dynamikę badań, ale też tempo wdrażania innowacji; jest najskuteczniejszym napędem rozwoju. Wskazał, że z głębokiego zrozumienia wagi tych zależności powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz - jedna z największych w Europie sieci badawczych.

"Jej celem jest dostarczenie polskiej gospodarce rozwiązań w wielu kluczowych obecnie dziedzinach. Temu również służyć ma doroczne Innovatorium Łukasiewicza w całości poświęcone współpracy w obszarze badań i rozwoju" - napisał premier. Szef rządu zaznaczył, że jest to cenna inicjatywa, znakomicie wpisująca się w potrzeby współczesności; to polska odpowiedź na wyzwania przyszłości.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek zaznaczył, że polska sieć badawcza rośnie w siłę, jest też coraz bardziej obecna i znana w świecie. "Mam ogromną satysfakcję, że w wielu rozmowach z przedstawicielami świata nauki z zagranicy, gdy mówię o Sieci Łukasiewicza, zwykle rozmówcy wiedzą, o czym jest mowa - to jest fantastyczne. A to, co robimy przyciąga największych" - powiedział Murdzek.

"Świat naszej nauki zlewa się z tym światowym w piękny sposób, to potwierdza tą tezę, że mamy czym i kim się chwalić - aparatura, instytuty to przecież nie wszystko, filarem są osoby, które nie boją się wyzwań. Gdy liczymy te wyzwania w tysiącach, pokazujemy, że jest gotowość odpowiedzi świata nauki na potrzeby gospodarcze, na potrzeby życia społeczno-instytucjonalnego. To jest ważne dla naszej gospodarki, poprawia jakość naszego życia" - dodał wiceszef resortu edukacji i nauki.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzej Dybczyński powiedział, że Łukasiewicz tworzy i współtworzy przełomowe rozwiązania na większą i mniejszą skalę; projekty Łukasiewicza zmieniają świat.

Powiedział, że obok wkładu w stworzenie najlepszych na świecie rakiet przeciwlotniczych, sposobów odzyskiwania złota i platyny, supernowoczesnych silników odrzutowych czy implantów ortopedycznych, które przełamują bariery uznawane dotąd przez medycynę za niemożliwe do pokonania, eksperci Łukasiewicza z powodzeniem podejmują się takich wyzwań, jak radykalne zmniejszenie liczby odpadów powstających przy przemysłowej obróbce cebuli. Bo z takim problemem zwrócił się do Łukasiewicza przedsiębiorca.

"Do pracy siedli nasi naukowcy, inżynierowie, technolodzy. 3 mln zł później Łukasiewicz znajduje odpowiedź: opracowuje technologię, dzięki której strata przy przemysłowej obróbce cebuli zostaje zredukowana z 50 proc. do 20 proc. Nasi naukowcy podpowiadają też przedsiębiorcy, co może zrobić z tymi pozostałymi 20 proc., jak pracować lepiej i oszczędniej. Dla tego przedsiębiorcy ten jeden projekt Łukasiewicza zmienił świat" - powiedział Dybczyński.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dodał, że budżet roczny sieci to 1,6 mld zł; 20 proc. tych środków to środki od państwa, resztę stanowią pieniądze pozyskane samodzielnie, dzięki współpracy z biznesem i dzięki składanym projektom.

"Jest tak, bo jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Bo biznes wie, że każda złotówka, którą da Łukasiewiczowi zwróci się w postaci technologii, rozwiązania problemu, który dla biznesu będzie oznaczał korzyść, będzie oznaczał zysk, będzie oznaczał ograniczenie kosztów. Biznes to wie i te 80 proc., które my pozyskujemy z rynku jest najlepszym dowodem naszej skuteczności i naszej efektywności" - powiedział.

Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz realizuje ponad 1 tys. projektów o wartości prawie 8 mld zł.

Innovatorium Łukasiewicza odbywa się po raz trzeci. Wiodącymi tematami tegorocznego wydarzenia są: finansowanie innowacji i model prowadzenia działań B+R, mikroelektronika, nowe technologie energetyczne, zielona transformacja oraz transport - zwłaszcza rozwój kolei. Pokazywane są innowacje w praktyce: lasery kaskadowe, biodegradowalne opakowania dla przemysłu spożywczego, napoje bioniczne czy baterie termiczne do inteligentnej amunicji. Wszystkie one zostały stworzone dzięki współpracy naukowców z Łukasiewicza z przedsiębiorcami. Zespoły technologiczne z Łukasiewicza prezentują też swoje projekty czekające na komercjalizację.

Polska Agencja Prasowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.