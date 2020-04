W projekcie noweli "tarczy antykryzysowej" m.in. zwolnienie ze składek firm do 49 pracowników

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób - to jedno z założeń projektu zmian dot. tzw. tarczy antykryzysowej, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".